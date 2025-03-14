健康網》早餐「醬」吃更健康！ 營養師授6關鍵原則

營養師表示，早餐吃吐司搭配抹醬時，若能把握挑選看得到整顆果粒的醬、少添加物、避開色素及奶油類等原則，就能吃得健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人吃早餐或早午餐時，都有在麵包上抹果醬或淋油醋的習慣。營養師劉怡里在臉書專頁發文指出，只要掌握避開色素及奶油類、少添加物、挑選看到整顆果粒的、掌握熱量、食材多樣化等原則，就能同時滿足口慾、顧及健康。

4種醬料選擇撇步

●果醬族群：吃的時候觀察一下成分，選擇「天然的無糖果醬」最好。如有加糖，糖的部分蔗糖優於果糖，也可以選擇帶有顆粒的，纖維質較高較健康。

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●巧克力醬族群：70%以上黑巧克力醬富含可可多酚，能提高抗氧化力。但一般市售的巧克力醬多為高含糖產品，建議1湯匙為限，可拌入黑可可粉增添風味。

●堅果果醬族群：市售的芝麻醬、花生醬會額外添加油脂一起製成。在挑選上，選擇好的植物油，如橄欖油、芥花油等，避開棕櫚油和過多的糖。

●橄欖油醋族群：習慣沾橄欖油的人，可以選擇冷壓初榨，保留較多的植化素，也不要忘記搭配全麥麵包更為健康。

營養師分享，習慣沾橄欖油的人，記得搭配全麥麵包更為健康；示意圖。（圖取自freepik）

健康吃抹醬6指南 避開奶油及色素

1.少添加物：添加物越少越好，同樣口味的可以比較一下成份，選擇越單純的越好。

2.避開色素、香精：這類抹醬長期吃，容易增加過敏、專注力下降等風險。

3.選擇能看到「整顆果粒」的：例如草莓醬有草莓顆粒，這代表製成中採用比較多天然的食物。

4.奶油類少吃：奶油油脂含量高，有大量的飽和脂肪酸，易增加心血管疾病的風險，食用頻率不要太高。

5.掌握熱量：果醬類熱量排行由高至低為香蒜＞奶油＞奶酥＞堅果醬＞巧克力醬＞水果醬。較健康的選擇即為堅果醬、黑巧克力醬、天然顆粒果醬及橄欖油。吃的時候控制量，大約1湯匙左右即可。

6.食材多樣化：不要只有麵包加抹醬，記得選擇夾入蛋、肉排、鮪魚、起司、蔬菜，再搭配牛奶、豆漿，達到營養均衡。

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