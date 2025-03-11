自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》空氣品質不佳 營養師建議這樣吃抗空污

2025/03/11 16:08

受風場與濃霧影響，彰化地區空氣變髒，天空灰濛濛。（記者張聰秋攝）

受風場與濃霧影響，彰化地區空氣變髒，天空灰濛濛。（記者張聰秋攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（11）日天氣穩定，可看到和煦的日光，不過有些人可能覺得天空變得灰濛濛；然環境部表示，天氣穩定及偏東風影響，位於中央山脈背風面的西半部地區風速轉弱，污染物開始累積，中南部地區空氣品質達橘色提醒等級。營養師提醒，PM2.5會對人體造成不少傷害，並建議可以「這樣吃，抗空污。」

環境部預報，3月13日上午以前大氣擴散仍差，空氣品質持續不佳，環境部已通知環保局提前應變。13日鋒面通過且逐漸轉為東北風，降雨洗除作用及擴散條件轉佳，空氣品質可望改善，請民眾多留意空氣品質變化。同時台南市環保局表示，因受到高壓迴流雨濃霧影響，空氣品質不佳，PM2.5升高。

氣象署已發布西半部地區濃霧特報，雲嘉南地區空品皆轉差，今日早上霧茫茫一片。（記者洪瑞琴攝）

氣象署已發布西半部地區濃霧特報，雲嘉南地區空品皆轉差，今日早上霧茫茫一片。（記者洪瑞琴攝）

營養師高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」說明，前面提到PM2.5近期升高，PM指的是「懸浮微粒」依顆粒大小分為3種（PM10、2.5、0.1），而PM2.5又稱「細懸浮微粒」粒徑<=2.5μm。是漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物，比病毒大、比細菌小、肉眼看不見，會長時間飄浮在空氣、躲過人的鼻毛，深入肺部有害全身！生活中像塵蟎、二手菸、燒金紙、點蚊香、放煙火、放鞭炮等都可能產生。但是PM2.5會對陽光產生散射，讓「天空灰濛濛」，就是常見的「霾害」。

高敏敏表示，PM2.5會引起許多身體危機：

1. 肥胖／糖尿病：空污會引發身體發炎，降低人體管理胰島素能力。

2. 眼睛癢：眼睛黏膜會接觸空汙，是最常受害的部位。

3. 心血管硬化：P.M2.5會進入血液，造成血管內壁發炎。

4. 過敏變嚴重：皮膚、鼻子、喉嚨等過敏發癢加重。

5. 呼吸道傷害：P.M2.5會沉積在支氣管及肺泡，易致支氣管纖維化、哮喘、肺活量下降、肺感染。

6. 專注力下降：若孩童長期吸入有毒空氣，恐會影響腦部組織，阻礙認知發展。

想抗空汙、顧肺 可以這樣吃

那我們要如何被空污所威脅呢？高敏敏建議透過飲食顧肺。

●十字花科：白蘿蔔、白花椰、高麗菜；富含蘿蔔硫素等 幫助防癌、抗氧化。

●β胡蘿蔔素：南瓜、紅蘿蔔、地瓜；幫助提升上呼吸道抵抗能力。

●茄紅素：大番茄、小番茄；幫助修補受損細胞。

●omega-3、維他命E：酪梨、鮭魚、堅果、好油；幫助降低發炎反應 保護細胞膜上脂質不被氧化

●維他命C：芭樂、蓮霧、釋迦、奇異果；保護身體面受自由基傷害。

最後高敏敏提醒，出門記得要配戴口罩，避免長時間在戶外逗留。容易過敏、呼吸道比較敏感的人，也要多多注意身體狀況。如果出現身體不適也記得要就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中