「走路鼓大包」8旬老翁罹罕見雙疝氣 緊急手術免腸道壞死

高醫岡山醫院一般及消化系外科主治醫師蘇文隆提醒，股疝氣更易發生早期小腸嵌頓或壞死的風險，應盡早接受手術治療。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕年近8旬陳姓老翁，右下腹靠近鼠蹊部位近來「鼓成一包」，因腹痛難耐就醫，醫師原想徒手幫忙復位，赫然發現因疝氣造成的突起物過於巨大，難以一手掌握，經確診為罕見「雙疝氣」，緊急開刀避免腸道壞死。

高醫岡山醫院一般及消化系外科主治醫師蘇文隆表示，老翁年輕時曾因腹股溝疝氣，開過2次傳統手術，近年來經常復發，經診斷為罹患嚴重嵌頓性疝氣（incarcerated hernia），因病人有糖尿病，血糖控制不佳，加上先前傳統疝氣手術造成嚴重沾黏，病情相當棘手。

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評估後，決定採取腹腔鏡微創手術的腹腔腹膜前疝氣修補術（TAPP）進行修補，以降低相關風險，蘇文隆說，手術過程中，確認病人同時發生股疝氣（femoral hernia）及間接型腹股溝疝氣（inguinal hernia），部分小腸及大量網膜組織嵌頓，形成兩個大小不一的疝氣囊，需立即手術避免腸道壞死。

醫師除將老翁嵌頓的小腸及網膜復位，並使用立體剪裁人工網膜修補疝氣孔，以腹腔鏡縫合腹膜，並切除一小段已壞死的嵌頓小腸，手術歷時7小時才大功告成，老翁康復出院後回診，疝氣囊已完全消失，右側腹股溝回復平整，總算擺脫「頂著一大包走路」的困擾與不適。

蘇文隆指出，股疝氣約占所有疝氣的3%，其位置在腹部與大腿相接處，接近股動脈，患者可透過觸摸腹股溝處的脈搏跳動來初步辨識；與腹股溝疝氣不同的是，股疝氣好發於女性，成因包括長期便秘、慢性咳嗽、舉重物、生產後腹壓變化、肥胖及前列腺肥大導致排尿困難等，發生主因為組織鬆弛，易使腹腔內的網膜或小腸經由此一通道膨出。

蘇文隆提醒，因股疝氣的孔洞較小，更易發生早期小腸嵌頓或壞死的風險，一旦確診應盡早接受手術治療，民眾若有腹股溝腫脹及伴隨脈搏跳動跡象，建議盡速至一般外科門診就醫，及早診斷與治療。

電腦斷層影像可見兩個大小不一的疝氣囊（箭頭處），相當罕見。（高醫岡山醫院提供）

8旬陳姓老翁有嚴重嵌頓性股疝氣，外觀明顯可見其右下腹（箭頭處）有一大包隆起物。（高醫岡山醫院提供）

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