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健康網》「麻花腐香魚」鮮香營養！ 漁業署教創意料理
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕石斑魚買回家後想好怎麼料理了嗎？農業部漁業署於臉書專頁分享，跟著食譜做出美味清爽的「麻花腐香魚」，料理中包含石斑魚的優質蛋白，加上紅黃椒、紫洋蔥、美生菜、蘋果等膳食纖維與維生素，輕鬆攝取均衡營養，一起來試做看看吧！
麻花腐香鱼
●材料：石斑魚500g、紅黃椒各1顆、紫洋蔥1顆、蘋果1顆、美生菜1片、生花生仁300克、玉米粉150克、1100c.c.。
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●調料：蒜頭10g、醬油10g、薑末5g、鹽3g、花椒5g、糖15g、乾辣椒5g、胡麻醬少許、豆豉2g。
●作法：
1. 石班魚去鱗洗淨後取兩側魚肉，去骨切片，加入蔥、薑、酒略醃後氽燙備用。
2. 花生泡水，濾乾後加水攪打，需過濾。過濾後花生漿再加玉米粉、鹽，放至瓦斯爐上小火慢慢攪拌濃稠，裝入容器成型，脫模為花生豆腐。
3. 用其餘調料加上胡麻醬調出麻花醬。
4. 最後美生菜、魚肉、蘋果、甜椒、紫洋蔥、花生豆腐，淋上調好的麻花醬即可。
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