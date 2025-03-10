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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

研究：細菌性陰道炎是性病！ 伴侶同治降低復發

2025/03/10 13:16

打破傳統觀念，研究證實細菌性陰道炎為性病，伴侶同治是關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

打破傳統觀念，研究證實細菌性陰道炎為性病，伴侶同治是關鍵；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項重大研究證實，過去被視為陰道菌群失衡的細菌性陰道炎（BV），實際上是1種性傳染病（STI），且伴侶同步治療可顯著降低復發率。這項來自澳洲的研究成果，有望徹底改變全球女性的BV治療方式。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，長期以來，BV被視為單純的陰道微生態失衡。但來自澳洲墨爾本性健康中心、莫納什大學和阿爾弗雷德健康研究機構的研究團隊，發表在《新英格蘭醫學期刊》的最新研究，推翻了此一觀念。

全球約三分之一的女性受BV影響，且BV與不孕、早產和新生兒死亡等問題密切相關。然而，傳統的治療方法主要著重於恢復陰道菌群平衡，導致超過一半的女性在接受標準1週口服抗生素治療後，3個月內復發。

實證研究顯示，伴侶同步治療可顯著降低復發率。研究團隊針對164對固定性伴侶進行臨床試驗，結果顯示，當雙方伴侶同時接受治療時，治癒率顯著提高，且復發率減少一半，試驗甚至提前終止。

該研究採用多中心隨機試驗設計，所有女性均接受標準口服抗生素治療，而男性伴侶則被隨機分配至2組：1組接受口服抗生素和外用抗生素乳膏的綜合治療，另1組則未接受任何治療。研究團隊在治療後的12週內進行追蹤，以評估BV的治療效果。

研究人員指出，BV患者感染其他STI的風險較高，如披衣菌感染。研究共同作者沃德斯崔爾博士（Dr. Lenka Vodstrcil）表示：「我們早已懷疑BV是STI，因為它的潛伏期與其他STI相似，且發生風險因素也與STI相同。」

研究首席科學家布萊德蕭教授（Professor Catriona Bradshaw）補充：「以往研究已發現，男性可能在陰莖皮膚和尿道內攜帶與BV相關的細菌，但此前針對男性的治療試驗並未顯示女性治癒率提高。此次研究則提供了確切證據證明BV是一種STI。」同時，研究也證明，BV的高復發率主要由伴侶間的再感染導致。

「BV是否為STI的最大困難在於，我們仍無法確定哪種細菌是主要致病原，但基因測序的進展正幫助我們逐步解開這一謎團，」布萊德蕭教授說。

研究結果已促使墨爾本性健康中心改變臨床治療方式，開始同步治療伴侶。此外，研究團隊還推出專門網站，提供相關資訊。

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