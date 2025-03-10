健康網》刷牙牙膏擠多少？ 食藥署給出「正解」

食藥署建議，刷牙時牙膏不用擠太多，小於3歲者，可擠一米粒大小的牙膏；3歲以上則可擠1顆豌豆的大小；圖為情境照。（圖取自Unsplash）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕刷牙是保持口腔健康關鍵之一，不過每次擠牙膏時都不知道要擠多少才夠？對此，食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文解答，3歲以下孩童建議擠1米粒大小，3歲以上者則可擠到1顆豌豆大小，在使用時避免吞食，並搭配正確刷牙習慣，保護牙齒健康！

食藥署表示，刷牙時牙膏不用擠太多，建議小於3歲者，可擠一米粒大小的牙膏；3歲以上則可擠1顆豌豆的大小，尤其是6歲以下孩童要特別注意用量的使用，並避免吞食，同時搭配正確刷牙習慣使用。

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牙膏常見3成分 氟化物防蛀牙

食藥署曾臉書專頁「食用玩家-食藥署」發文提醒，衛生福利部口腔健康司「成人口腔保健手冊（專業版）」指出，只要有進食就要刷牙，其中，睡前的潔牙尤為重要。以化粧品管理之牙膏如有添加含氟化合物，其氟總量不得超過0.15%（1,500ppm），若有嚴重口腔問題，應就醫治療。下為牙膏常見成分：

●研磨劑：常見成分包括碳酸鈣、水合氧化鋁等，可協助牙刷移除牙齒上的牙菌斑以及染色區域。

●氟化物：讓琺瑯質更難被細菌產生的酸性物質酸蝕，進而達到預防蛀牙的效果。

●甜味劑：使用糖精、山梨糖醇、木糖醇來增加甜味，有助於刷牙接受度提高，擁有一口清新的口氣。

食藥署提醒，若有痘痘的困擾，可以找皮膚科醫師看診，千萬不要誤信偏方而延遲治療；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

長痘抹牙膏？ 食藥署：別誤信偏方

牙膏除了刷牙使用外，網路上更流傳長痘時可塗抹牙膏，消除青春痘；對此，食藥署曾解答，痘痘成因主要為毛囊開口處的角質化不正常，阻塞毛囊開口，或是皮脂腺分泌油脂過多、痤瘡桿菌滋生過多造成感染、毛囊及周圍組織發炎等4大原因。牙膏除了帶來清涼感之外，若有些許抗痘效果，大概是三氯沙等的抗菌成分，然而要治療痤瘡桿菌造成的感染，單靠牙膏裡添加的抗菌成分是不夠的。

食藥署進一步說明，一般而言，治療痘痘多會用到抗生素藥膏、非抗生素殺菌藥膏、或是口服抗生素藥物；然而，痘痘的第一線治療已逐趨向抗發炎、調理角質化不正常的面向，而非在第一線使用抗生素製劑。因此提醒，若有痘痘的困擾，可以找皮膚科醫師看診，千萬不要誤信偏方而延遲治療。

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