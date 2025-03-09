健康網》濕氣過重還要多喝水？ 中醫授喝水口訣

醫師提醒，喝水應該以「緩慢、少量、多次」為主，讓細胞能夠充分吸收，緩慢喝水還能夠穩定情緒、抑制食慾；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「西醫叫我要多喝水，但中醫說我身體過濕，該聽誰的？」中醫師王大元分享，時常會發現女生在上班時，水總是喝得很少，但是觸診檢查後，又發現全身水腫得很明顯，提醒喝水應該以「緩慢、少量、多次」為主，讓細胞能夠充分吸收，緩慢喝水還能夠穩定情緒、抑制食慾，對自律神經的調節也有幫助。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，中西醫都沒有說錯，差別可能是在於西醫的「多喝水」，代表水分不夠，是指血管內的血量太少，血液濃稠度過高，所以才要你補充水分；而中醫所說的濕氣重，是身體周邊組織回收水分的力量不夠，也就是陽氣不足，運化功能不好，水分累積在周邊組織。

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王大元說，咖啡、茶品、果汁、汽水和酒類都不能代替水，大量攝取反而會越喝越渴，惡性循環越喝越糟，因此飲料並不能補充水分。另外，一次灌入太多水，只會加快排尿的速度，水分立刻流失而沒有足夠時間送到身體各處。

咖啡、茶品、果汁、汽水和酒類都不能代替水，大量攝取反而會越喝越渴，惡性循環越喝越糟；圖為情境照。（圖取自freepik）

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