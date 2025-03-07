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健康 > 抗老養生 > 運動復健

9旬嬤跌倒骨折 微創手術隔天下床活動

2025/03/07 17:38

1名98歲阿嬤近日因跌倒，導致左側股骨轉子下骨折，由長庚骨科醫師陳俊良執刀，採用長庚醫院新型微創骨折復位固定技術與骨髓內釘系統，整體康復進展順利。（營新醫院提供）

1名98歲阿嬤近日因跌倒，導致左側股骨轉子下骨折，由長庚骨科醫師陳俊良執刀，採用長庚醫院新型微創骨折復位固定技術與骨髓內釘系統，整體康復進展順利。（營新醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕1名98歲阿嬤近日因跌倒，導致左側股骨轉子下骨折，經營新醫院院長鄭群亮診斷，結合心臟科與麻醉科進行完整術前評估，由長庚骨科醫師陳俊良執刀，採用長庚醫院新型微創骨折復位固定技術與骨髓內釘系統，降低手術風險及失血量，還能縮小手術傷口及縮短術後恢復時間，患者隔天即能下床活動，整體康復進展順利。

營新醫院與嘉義長庚醫院骨科團隊醫療合作，長庚骨科部長彭國狄率領8位骨科醫師進駐，提供每日門診與手術服務，術後營新醫院醫護團隊提供完整的個別化醫療照護，包括術後疼痛管理、翻身技巧與管路護理、預防跌倒措施，以及出院準備與居家照護指導，確保患者術後能順利恢復，並減輕家屬的照顧負擔。

鄭群亮表示，長庚骨科團隊的進駐，讓營新醫院的骨科醫療能與醫學中心同步接軌，解決過去民眾對地區醫院醫療品質的疑慮；長庚團隊已在營新醫院完成多項微創手術，包括關節置換、運動醫學及軟組織腫瘤等，提供高品質且多元的骨科治療，提升患者的就醫選擇與便利性。

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