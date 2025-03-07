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響應為女著紅日！高雄40-64歲女性健檢 加贈健康禮包

2025/03/07 17:12

高市衛生局長黃志中帶領同仁響應為女著紅日，呼籲女性要定期健檢。（高雄市衛生局提供）

高市衛生局長黃志中帶領同仁響應為女著紅日，呼籲女性要定期健檢。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕每年3月第2個星期五是為女著紅日（Go Red for Women），提醒女性重視健康議題，為此，高雄市衛生局於21家醫院在3月舉辦女性健康檢查專案活動，提供40至64歲居住高雄市女性免費健檢，並加贈健康禮包，呼籲女性忙碌之餘別忘了健康。

高雄市衛生局指出，「高雄挺你，健康應援」女性健康檢查專案活動即日起至3月底止，提供40至64歲（50至74年次）居住高雄市女性包含成人健檢、五癌（肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌）篩檢及醫院加碼項目，可直接洽21家醫院預約排檢。明（8）日下午2點在衛武營亦有「三八婦女節 好好健康日」活動，現場提供健康篩檢。

衛生局表示，乳癌、子宮頸癌、肺腺癌等是女性常見的癌症，現已有實證基礎的篩檢工具，透過定期篩檢早期發現及早治療，預後良好。自推動子宮頸抹片多年，標準化發生率及死亡率已降至女性十大癌症末位，標準化死亡率已從每10萬人9.93人降至2.7人，顯示早期篩檢的重要。

此外，女性因為荷爾蒙變化，特別在停經後，骨質流失速度加快，罹患骨質疏鬆症的風險顯著提高。補充鈣質、維生素 D，搭配負重運動，有助於維持骨骼健康。女性也因社會角色與荷爾蒙變化，較容易受到焦慮與憂鬱症的影響，關注心理健康、適時尋求支持，對女性的身心平衡至關重要。

　另世界衛生組織（WHO）指出，女性失智風險比男性高出 1.5 到 2 倍。此差異有可能是因為女性的預期壽命較男性長，此外，女性一生中的激素的變化，以及在基因表現上的差異也可能有相同程度的影響。養成健康生活型態、定期檢查、支持女性高齡者延緩老化、積極參與社會等皆有助於預防失能。

高雄市3月底前舉辦40至64歲女性健檢送禮包活動。（高雄市衛生局提供）

高雄市3月底前舉辦40至64歲女性健檢送禮包活動。（高雄市衛生局提供）

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