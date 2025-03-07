竹市「中醫助孕調理」補助3月28日開跑！男女調理更好孕

新竹市衛生局推出「中醫助孕調理」補助計畫，從3月28日開跑。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推動凍卵補助計畫再升級，今年結合中醫師推出「中醫助孕調理」補助計畫，預計28日上路，只要設籍竹市20到45歲已婚男、女性或夫妻，每人可享每年2次中醫助孕調理照護，最高補助2400元，男女雙方都可調理，補助內容有：「中醫四診」診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等5項服務，同時與市轄30家中醫診所合作，期透過中醫調理，提升受孕率。

新竹市衛生局推出「中醫助孕調理」補助計畫，3月28日開跑起！男女雙方都可調理提高好孕率，透過中醫藥材的調理，每人每年最高可享2400元補助。（記者洪美秀攝）

新竹市中醫師公會理事長李如英表示，中醫助孕已有悠久歷史，因竹科夫妻工作忙碌及壓力，在門診中幾乎有3成患者是想求助受孕，比例不小，透過中醫及男女雙方的調理，大多在1年內能順利受孕。而中醫強調「天人合一」、「陰陽平衡」，認為人體的健康與自然環境息息相關。透過中醫體質分析辨別，對症下藥，調理身體的氣血、臟腑功能，達到平衡陰陽、就能促進生育率。

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新竹市衛生局推出「中醫助孕調理」補助計畫，從3月28日開跑！男女雙方都可調理提高好孕率，每人每年最高可享2400元補助。（記者洪美秀攝）

代理市長邱臣遠說，市府推出凍卵補助計畫後，今年祝你好孕政策加碼升級，增加「中醫助孕調理」補助計畫，針對竹市已婚男女或夫妻，每人每年提供2次中醫調理服務，藉由中醫的調養，讓竹市好孕加倍，求子路上不孤單。

衛生局說，今年的「中醫助孕調理」補助計畫，已召募超過30家合約院所加入服務，協助提供專業諮詢及推動中醫助孕方案，期盼透過「祝你好孕」補助計畫，中西合力綜合夫妻雙方的優勢，提高助孕的成功率，提供多元助孕管道。

新竹市衛生局推出「中醫助孕調理」補助計畫，從3月28日開跑！男女雙方都可調理提高好孕率，每人每年最高可享2400元補助。（記者洪美秀攝）

衛生局說明，中醫助孕調理計畫補助對象為設籍竹市20到45歲已婚男女（民國94年到69年出生，含新住民）或夫妻一方配偶設籍竹市，不限胎數皆可申請。每人每年可申請一次，最高補助2400元，享2次調理服務，2次調理之間需間隔28天以上，服務項目包括中醫四診診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等5項服務，歡迎符合資格民眾，可洽新竹市數位申辦服務平台或到新竹市衛生局官網「助您好孕」專區查詢。

新竹市衛生局推出「中醫助孕調理」補助計畫，從3月28日開跑！男女雙方都可調理提高好孕率，每人每年最高可享2400元補助。（記者洪美秀攝）

新竹市衛生局推出「中醫助孕調理」補助計畫，從3月28日開跑！男女雙方都可調理提高好孕率，每人每年最高可享2400元補助。（記者洪美秀攝）

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