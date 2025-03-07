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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高血壓、熬夜、愛吃油炸物 29歲男心臟功能剩25％

2025/03/07 13:24

一名年僅29歲男子因為經常熬夜與愛吃炸物，又有高血壓，心臟功能僅有25%。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名年僅29歲男子因為經常熬夜與愛吃炸物，又有高血壓，心臟功能僅有25%。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化29歲黃姓男子因常喘不過氣到醫院檢查，一檢查才發現心臟功能僅剩25％，已達嚴重心臟衰竭程度，可能導致猝死。員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，該患者罹患高血壓多年未治療，加上常熬夜、愛吃油炸物，造成血管狹窄惡化心臟功能衰退，最後透過冠狀動脈繞道手術（搭橋手術），心臟才逐漸恢復正常。

黃男表示，本身不抽菸，也沒有糖尿病，僅有高血壓但未治療，未料日前開始喘得很嚴重、咳嗽，夜間也無法平躺睡覺，到員榮求診才得知，左心室射出分率僅25%，屬於嚴重心臟衰竭，對此感到震驚，「自己年紀這麼輕，怎麼會得這種病」。

陳裕峰指出，一開始以心臟衰竭藥物搭配適當利尿劑治療，一個月後，其心臟功能雖從25%提升至35%，但達預期，後來發現黃男父親曾因血管阻塞，接受心血管檢查，因此也安排黃男心導管檢查，終於找出其心臟無力病因。

陳裕峰說，原本以為29歲男子血管問題機率很低，但結果顯示，患者左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈三條血管均嚴重阻塞，正是導致心臟功能下降的主因，不過黃男與其他因病毒感染導致心臟衰竭的患者有所不同，其心臟衰竭是由慢性血管阻塞所引起，研判黃男患有高血壓多年又未按時服藥，且常熬夜、飲食不正常等，造成血管開始狹窄、惡化，最終導致心臟功能衰退。

陳裕峰表示，由於黃男三條血管皆出狀況，經評估後進行冠狀動脈繞道手術，他也說，由於黃男還年輕，若選擇支架治療，需植入多個支架，長期下來效果不如繞道手術理想，此外，年輕患者通常需使用塗藥支架，才能減少再狹窄風險。

29歲的年輕男性不該有如此低的心臟功能。陳裕峰說，黃男與黃父都是他的患者，沒想到兒子的情況比父親還嚴重，這也透露，心血管阻塞引起的心臟衰竭，即使發生在年輕患者身上，也不容忽視，應透過詳細檢查找出病因，另外高血壓患者務必按時服藥，避免輕忽病情，以免導致不可逆的心臟損害。

心臟衰竭常見症狀有容易疲倦、呼吸困難、心跳過快、水腫、夜頻尿症、胸痛及行為改變如焦慮不安、記憶力受損、作惡夢、失眠或頭暈等症狀。

高血壓、熬夜、愛吃油炸物 29歲男心臟功能剩25％

醫生指出，黃男左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈三條血管均嚴重阻塞，是導致心臟功能下降的主因。（員榮醫院提供）

員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，黃男患有高血壓又未按時服藥，且常熬夜、飲食不正常，造成心臟三根動脈血管都嚴重阻塞。（員榮醫院提供）

員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，黃男患有高血壓又未按時服藥，且常熬夜、飲食不正常，造成心臟三根動脈血管都嚴重阻塞。（員榮醫院提供）

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