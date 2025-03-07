吃紅肉不健康？營養師說：其實有誤會

吃紅肉不健康？營養師說：其實其實烹調方式、食用的量才是影響健康的關鍵。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 大家經常會聽到「少吃紅肉」可預防大腸癌的建議，久而久之也就出現「紅肉不健康」的認定。究竟吃紅肉是否真的比較不健康？衛生福利部南投醫院營養師黃淑敏表示，其實烹調方式、食用的量才是影響健康的關鍵。

肉類是人類主要而且重要的蛋白質來源之一，又分為紅肉及白肉，該如何區分呢？並不單只是看肉的顏色來分，黃淑敏指出，簡單來說兩隻腳的禽類及魚類屬白肉，而四隻腳的畜類則是紅肉。例如鮭魚跟鴨胸雖是紅色但被歸為「白肉」，而蒜泥白肉、酸菜白肉鍋的豬肉則屬「紅肉」。紅肉的膽固醇及飽和脂肪比白肉含量高，容易增加心血管疾病風險，同時也會增加罹癌機率，因此近來許多健康飲食議題都建議少吃紅肉。

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不過，黃淑敏表示，其實紅肉是很好的營養來源，除了富含蛋白質，還含有豐富的鐵、銅等礦物質及維生素B群，尤其是B12。這些礦物質及維生素是構成造血功能的重要元素。此外紅肉更是「補鐵聖品」：當人體缺乏鐵質時，建議在急性期補充適量紅肉，有助恢復健康。

黃淑敏強調，因此紅肉不是不能吃，但應選擇新鮮且非加工及重組的肉品，且適量的攝取，即每人每日建議攝取約3至8份豆魚蛋肉類食物，肉類應佔1/3，不要超過，並盡量食用瘦肉部位，少用油炸的方式烹煮及勿加入過多的調味，尤其不論享用紅肉或白肉，建議應多搭配蔬菜，增加纖維的攝取，均衡飲食才是保持健康的要素。

衛生福利部南投醫院營養師黃淑敏表示，不論享用紅肉或白肉，建議應多搭配蔬菜，增加纖維的攝取，均衡飲食才是保持健康的要素。（南投醫院提供）

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