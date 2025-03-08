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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高鎂食物抗焦慮 黑巧克力上榜、「它」含量最高

2025/03/08 07:27

營養師分享38種高鎂飲食，南瓜籽每100公克含633毫克鎂，含量最高。（圖取自freepik）

營養師分享38種高鎂飲食，南瓜籽每100公克含633毫克鎂，含量最高。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活壓力大，面對上課或開會總是好焦慮？營養師高敏敏於臉書發文彙整6類高鎂食材，有助穩定情緒，對抗焦慮、頭痛、疲勞緊張。其中，以每100公克來看，堅果種子類的南瓜籽有633毫克鎂，含量最高；而受大眾歡迎的黑巧克力也上榜，含有286毫克。

6類飲食 堅果種子、巧克力含量高

高敏敏分享38種高鎂食材，分為6大類，以下以每100g份量計算：

●堅果種子類：南瓜籽633毫克奪第1、西瓜籽474毫克第2名、白芝麻415毫克為第3。

●豆類：黃豆215毫克、黑豆214毫克。

●蔬菜類：荷葉白菜155毫克為冠軍、菠菜141毫克第2，皇宮菜125毫克第3。

●全榖雜糧類：綠豆172毫克第1名、小紅豆162毫克第2、薏仁159毫克則第3。

●海鮮類：魩仔魚70毫克第1名、蛤蜊47毫克第2、章魚和白蝦44毫克並列第3。

●其他：黑巧克力以286毫克居冠、其次為香蕉、酪梨，均為24毫克。

營養師分享高鎂飲食圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）

營養師分享高鎂飲食圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）

適量攝取 避免腎臟負擔

高敏敏指出，其實國人普遍都缺鎂，而鎂其實是人體運作不可或缺的礦物質，有60%位於骨骼，30%位於肌肉，是參與身體細胞傳導訊息的重要角色。根據衛生福利部國民健康署建議，每人每日的鎂攝取量為男性380毫克、女性320毫克（每日上限為700毫克）。如果長期過量攝取，可能會對腎臟造成負擔。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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