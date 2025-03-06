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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

醫、藥交鋒 事後避孕藥轉指示藥無共識

2025/03/06 16:38

衛福部今日（6日）召開「緊急事後避孕藥轉為指示藥」專家會議，會中意見分歧；示意圖。（歐新社檔案照）

衛福部今日（6日）召開「緊急事後避孕藥轉為指示藥」專家會議，會中意見分歧；示意圖。（歐新社檔案照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今日（6日）召開「緊急事後避孕藥轉為指示藥」專家會議，會中意見分歧，藥界主張轉類，強調保障女性自主權並符合國際趨勢，醫界則憂心健康風險，支持維持由醫師處方。食藥署副署長王德元表示，決策無法零風險，將持續蒐集意見，促進跨領域溝通，尋求社會共識。

事後避孕藥是高劑量的單次使用藥品，目前在國內屬於處方藥，須由醫師開立，作為緊急避孕措施。台灣婦產科醫學會祕書長黃建霈直言，事後避孕藥為應急手段，過去須處方，為何現在要開放？若出問題，誰負責？他強調，學會已函文衛福部，重申反對立場，4大理由包括，服藥後須醫師追蹤、避孕效果非百分之百且無法防子宮外孕、台灣醫療資源充足可即時照護、且恐誤導民眾隨意使用，增加無防護性行為、性病與非預期懷孕風險。

黃建霈進一步說明，臨床上醫師通常要求服藥者兩週內回診，以確認避孕成功並排除異常，如經期紊亂或未察覺懷孕，避免延誤診斷與處置。事後避孕藥並非百分之百有效，且無法預防子宮外孕，若未及時發現，可能導致內出血甚至死亡。國外多將此藥列為非處方藥，主因是就醫不便且昂貴，但台灣醫療資源充足，可提供即時照護。此外，若事後避孕藥無需醫師處方即可取得，恐讓女性誤以為可隨意使用，導致無防護性行為增加。因此學會強烈呼籲，事後避孕藥轉類應審慎評估，才能真正保障婦女，特別是青少女的健康。

中華民國藥師公會全聯會常務監事李懿軒則表示，政府應保障女性自主避孕權，根據世衛組織建議，保險套破裂等情況下，婦女應擁有「第二選擇」，因此藥師公會呼籲，台灣不應落後國際，應將事後避孕藥加速轉類。

藥師公會全聯會也發出聲明，支持緊急事後避孕藥轉為指示藥，且婦女團體與兒少代表對轉類並無反對意見，多數先進國家已開放事後避孕藥，台灣不應背道而馳。台灣女人連線2024年調查也顯示，近7成民眾支持轉類，且台灣婦產科診所僅有965家，而健保藥局達8887家，若開放藥局供應可提升藥物可近性，讓婦女在黃金時間內獲得協助，降低意外懷孕風險。

王德元表示，今天召開的「緊急事後避孕藥轉類可行性專家會議」集結多領域專家，因為涉及層面廣泛，需要進行風險分析，以科學證據去評估，包含社會科學、自然科學以及人權，不同面向間需要彼此溝通調和，「沒有零風險的決定！」食藥署將以風險管理及全民利益為最大考量，進行後續評估，也盼各界持續互相交流討論凝聚社會共識。

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