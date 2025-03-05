「3年齡」女性可公費檢測人類乳突病毒（HPV） 醫：也可自費檢查

東基婦產科醫師古妃君鼓勵女性朋友定期做子宮頸抹片檢查及HPV檢測。（東基提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕今（2025）年起，衛生福利部國民健康署提供「三個年齡」的女性公費檢測人類乳突病毒（HPV）。健康署今年起在原有的公費補助30歲以上女性每3年至少一次子宮頸抹片檢查、國中女生接種HPV疫苗之外，新增25至29歲女性每3年一次子宮頸抹片檢查，另針對35、45、65歲這三個年齡的女性新增公費HPV檢測。台東基督教醫院婦產科醫師古妃君表示，若非指定年齡層內，有需要者建議自費檢測。

古妃君說明，HPV多在性行為活躍期感染，20至30歲感染率最高，多數在30歲以下者可藉自己抵抗力清除，故35歲做第一次公費檢測避免過早檢測，再者，HPV持續性感染到子宮頸癌前病變、癌症需10年以上，故第2次檢測為45歲。而65歲檢測，是因為高齡女性子宮頸內縮致抹片採檢不易，才利用HPV檢測作為彌補。若兩者報告皆為陰性，且沒有性接觸者，也可以安心停止檢測。

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古妃君表示，子宮頸癌與遺傳沒有關係，是與人類乳突病毒高風險致癌型別的持續性感染有關，前病變幾乎沒有任何症狀，一定要經過篩檢才能早期發現，有過性行為就有高達八成機率會感染人類乳突病毒。但從病毒感染到子宮頸細胞癌變，至少需要3至10年的時間，且早期病變完全沒有症狀，所以定期檢測是關鍵。

古妃君指出，子宮頸抹片檢查是檢查細胞有無異常變化，HPV檢測則是檢測有無病毒感染。採檢方式雷同，用小刷子採集子宮頸細胞後送檢，同步檢測，可大幅提高檢測敏感度。而兩者結果皆為陰性者，三至五年內癌變的發生率低。

另外，子宮頸癌也有疫苗，健康署自2018年年底全面推動國中女生公費接種HPV 疫苗，今年也開始積極推廣到國中男生接種。因為HPV不只造成女性子宮頸癌，也會造成男性罹患口咽癌、陰莖癌或肛門癌的可能。雖疫苗在沒有性行為前施打成效最好，但小於四十五歲接種，仍可提高自我抗體效果。

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