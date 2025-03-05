自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

「3年齡」女性可公費檢測人類乳突病毒（HPV） 醫：也可自費檢查

2025/03/05 10:20

東基婦產科醫師古妃君鼓勵女性朋友定期做子宮頸抹片檢查及HPV檢測。（東基提供）

東基婦產科醫師古妃君鼓勵女性朋友定期做子宮頸抹片檢查及HPV檢測。（東基提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕今（2025）年起，衛生福利部國民健康署提供「三個年齡」的女性公費檢測人類乳突病毒（HPV）。健康署今年起在原有的公費補助30歲以上女性每3年至少一次子宮頸抹片檢查、國中女生接種HPV疫苗之外，新增25至29歲女性每3年一次子宮頸抹片檢查，另針對35、45、65歲這三個年齡的女性新增公費HPV檢測。台東基督教醫院婦產科醫師古妃君表示，若非指定年齡層內，有需要者建議自費檢測。

古妃君說明，HPV多在性行為活躍期感染，20至30歲感染率最高，多數在30歲以下者可藉自己抵抗力清除，故35歲做第一次公費檢測避免過早檢測，再者，HPV持續性感染到子宮頸癌前病變、癌症需10年以上，故第2次檢測為45歲。而65歲檢測，是因為高齡女性子宮頸內縮致抹片採檢不易，才利用HPV檢測作為彌補。若兩者報告皆為陰性，且沒有性接觸者，也可以安心停止檢測。

古妃君表示，子宮頸癌與遺傳沒有關係，是與人類乳突病毒高風險致癌型別的持續性感染有關，前病變幾乎沒有任何症狀，一定要經過篩檢才能早期發現，有過性行為就有高達八成機率會感染人類乳突病毒。但從病毒感染到子宮頸細胞癌變，至少需要3至10年的時間，且早期病變完全沒有症狀，所以定期檢測是關鍵。

古妃君指出，子宮頸抹片檢查是檢查細胞有無異常變化，HPV檢測則是檢測有無病毒感染。採檢方式雷同，用小刷子採集子宮頸細胞後送檢，同步檢測，可大幅提高檢測敏感度。而兩者結果皆為陰性者，三至五年內癌變的發生率低。

另外，子宮頸癌也有疫苗，健康署自2018年年底全面推動國中女生公費接種HPV 疫苗，今年也開始積極推廣到國中男生接種。因為HPV不只造成女性子宮頸癌，也會造成男性罹患口咽癌、陰莖癌或肛門癌的可能。雖疫苗在沒有性行為前施打成效最好，但小於四十五歲接種，仍可提高自我抗體效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中