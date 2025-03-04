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健康 > 杏林動態

嘉基到泰北籌設診所 啟動「愛無距」計畫募近5百萬善款

2025/03/04 15:47

嘉基將於泰北大谷地村籌設診所，並規劃青年助學計畫。（嘉基提供）

嘉基將於泰北大谷地村籌設診所，並規劃青年助學計畫。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院長年派遣醫療團隊到菲律賓、泰國及東南亞各國義診逾30年，今年預計與清邁基督教醫院合作，於泰北大谷地村籌設診所，幫助當地居民免於奔波就醫之苦，正啟動「愛無距」募款計畫，邀請社會大眾共襄盛舉，一同傳愛世界。

嘉基副院長劉中賢說，醫院每年派出2至4梯次義診團隊，提供逾2,000人次診療服務，在醫療資源匱乏的地區，除了診治病患，也協助當地居民學習衛生知識。

除短期義診外，嘉基也與當地醫療機構進行長期合作，目前已與菲律賓、泰國等地的醫院建立姊妹醫院關係，提供後續醫療支持。例如2024年菲國義診，嘉基醫師利用攜帶式超音波設備，診斷出一名患者患有心臟衰竭，便轉診至姊妹醫院進行治療及後續追蹤。

劉中賢指出，今（2025）年嘉基預計與清邁基督教醫院合作，於泰北大谷地村籌設診所，提供牙科、中西醫、婦產科巡診等服務，並配備X光機、超音波儀、牙科診療椅等設備，幫助當地居民免於奔波就醫之苦。

大谷地村位於泰緬邊境，居民多為「孤軍」後裔，近年湧入許多戰爭難民，加上鄰近多個少數民族村落，使得當地醫療資源短缺，距離最近的醫院更需要兩小時以上的路程。

劉中賢說，「愛無距」募款計畫目標約496萬，募款將依比例分配，其中41％用於海外義診，39％用於在地醫療深耕，20％則用於國際人道醫療項目，邀請各界共同支持，攜手為更多需要幫助的人提供醫療資源與人道關懷。

嘉基副院長劉中賢醫師（右）為泰北地區民眾義診。（嘉基提供）

嘉基副院長劉中賢醫師（右）為泰北地區民眾義診。（嘉基提供）

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