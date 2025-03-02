健康網》春眠不覺曉！ 營養師授4飲食攻略對抗「春睏」

營養師分享，對抗春睏飲食有4種，如含鐵的紅肉與莧菜、未精製的全穀雜糧類、五蔬果、足量水分等。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「春眠不覺曉」一句出自詩人孟浩然《春曉》作品，但您知道這句話是真有其事嗎！好食課營養師何采璇Sally分享，春天到了，有些人會變得更不容易起床，還特別容易犯睏，這即是「春睏」，因此特別列出4種對抗春睏的飲食，如未精製的全穀雜糧類、含膳食纖維的五蔬果、含鐵的紅肉與莧菜等、足量水分，都有助於緩解疲勞。

何采璇在臉書專頁發文指出，春睏（Spring Fatigue）顧名思義就是春天就容易睏跟嗜睡、疲倦無力、永遠覺得睡不飽、無法集中精神、頭腦昏沉，甚至消化不良。主要原因是冬天時身體為了維持體溫恆定，血管會收縮，但等天氣回暖時，四肢血管舒張，身體耗氧增加，導致供應腦部的血氧相對減少，便會有懶洋洋的無力感。

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營養師指出，春睏常見症狀有疲倦無力、 嗜睡易睏，覺得永遠睡不飽、無法集中精神，頭腦昏沉、消化不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

對抗春睏 把握4飲食原則

●多吃未精製食材：全穀及未精製雜糧比起精製澱粉，多了許多膳食纖維、礦物質及維生素B群，可幫助身體新陳代謝，促進血液循環。

●每日吃足五蔬果：蔬果中富含膳食纖維及多項植化素，可幫助身體抗氧化，並調節腸道菌相，維持腸道健康，改善腸胃消化不良問題。

●多吃富含鐵的食物：吃足鐵可幫助血紅素合成，幫助紅血球運送氧氣，減少身體疲勞及無力感。富含鐵的食材包含紅肉、豬血、鴨血、莧菜，也可於吃這些食材時補充富含維生素C的食物，幫助身體吸收鐵。

●每日喝足水：水喝不足，容易頭腦昏脹、有疲勞感。每人每日應喝足體重公斤數×30-35毫升的水，幫助身體代謝廢物，對抗疲勞。

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