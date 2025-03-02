自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春眠不覺曉！ 營養師授4飲食攻略對抗「春睏」

2025/03/02 19:30

營養師分享，對抗春睏飲食有4種，如含鐵的紅肉與莧菜、未精製的全穀雜糧類、五蔬果、足量水分等。（資料照）

營養師分享，對抗春睏飲食有4種，如含鐵的紅肉與莧菜、未精製的全穀雜糧類、五蔬果、足量水分等。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「春眠不覺曉」一句出自詩人孟浩然《春曉》作品，但您知道這句話是真有其事嗎！好食課營養師何采璇Sally分享，春天到了，有些人會變得更不容易起床，還特別容易犯睏，這即是「春睏」，因此特別列出4種對抗春睏的飲食，如未精製的全穀雜糧類、含膳食纖維的五蔬果、含鐵的紅肉與莧菜等、足量水分，都有助於緩解疲勞。

何采璇在臉書專頁發文指出，春睏（Spring Fatigue）顧名思義就是春天就容易睏跟嗜睡、疲倦無力、永遠覺得睡不飽、無法集中精神、頭腦昏沉，甚至消化不良。主要原因是冬天時身體為了維持體溫恆定，血管會收縮，但等天氣回暖時，四肢血管舒張，身體耗氧增加，導致供應腦部的血氧相對減少，便會有懶洋洋的無力感。

營養師指出，春睏常見症狀有疲倦無力、 嗜睡易睏，覺得永遠睡不飽、無法集中精神，頭腦昏沉、消化不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，春睏常見症狀有疲倦無力、 嗜睡易睏，覺得永遠睡不飽、無法集中精神，頭腦昏沉、消化不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

對抗春睏 把握4飲食原則

●多吃未精製食材：全穀及未精製雜糧比起精製澱粉，多了許多膳食纖維、礦物質及維生素B群，可幫助身體新陳代謝，促進血液循環。

●每日吃足五蔬果：蔬果中富含膳食纖維及多項植化素，可幫助身體抗氧化，並調節腸道菌相，維持腸道健康，改善腸胃消化不良問題。

●多吃富含鐵的食物：吃足鐵可幫助血紅素合成，幫助紅血球運送氧氣，減少身體疲勞及無力感。富含鐵的食材包含紅肉、豬血、鴨血、莧菜，也可於吃這些食材時補充富含維生素C的食物，幫助身體吸收鐵。

●每日喝足水：水喝不足，容易頭腦昏脹、有疲勞感。每人每日應喝足體重公斤數×30-35毫升的水，幫助身體代謝廢物，對抗疲勞。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中