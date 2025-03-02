竹縣原鄉交通補助 五峰尖石孕婦不限身分皆可申請

新竹縣原住民就交通費補助。（新竹縣政府衛生局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為減輕原鄉原住民就醫交通費負擔及提升醫療可近性，新竹縣政府衛生局每年爭取中央補助，今年再獲174萬6000元，並放寬孕產婦補助條件，今年除了關西鎮仍限原住民孕婦外，五峰及尖石鄉放寬為不限原民身分皆可申請，希望提供原鄉孕媽咪產前檢查及生產交通費補助，增加產檢意願，確保每位孕婦能在安全、便捷的環境中迎接新生命。

縣長楊文科表示，醫療資源多集中於都會區，今年起放寬孕產婦補助條件，讓居住在尖石及五峰鄉所有孕婦，無論族群都可申請交通補助，補助金額將依照居住地與醫療機構的距離進行調整，確保每位孕婦公平受惠，另外生產後寶寶也可以加入幼兒專責醫師照顧計畫，讓家長在專業醫師的指導下，提供孩子更好的照顧。

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衛生局長殷東成說明，113年全縣原民就醫交通補助服務達831人次，較112年度增加53人次，顯示交通補助對原鄉縣民的重要性；以往限於居住尖石及五峰鄉因轉診、重大傷病、緊急傷病、普通傷病就醫及住宿式機構的原民鄉親，住家離就診醫院或入住機構須達20公里以上可提出申請，每人每年就醫次數不能超過10次、每季以3次為上限，入住住宿式機構申請次數則是每人每年2次為限。

另，這次擴大對象為尖石、五峰鄉孕婦及關西鎮原民孕婦，提供產檢或生產就醫申請補助交通費，依住家離產檢醫療院所達5至20公里以上，即可申請補助，補助金額以距離醫院公里數區分，每人每年申請次數14次為限。

衛生局表示，今年原住民就醫交通補助費申請期間為即日起至經費使用完畢為止，請符合資格就醫當事人或家屬，持戶籍謄本及就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等相關文件，於就醫日3個月內至當地衛生所辦理，詳細補助條件及申請資訊可洽居住地衛生所。

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