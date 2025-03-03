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健康網》草莓另類吃法！ 農糧署：製香腸、餃子攏好吃

2025/03/03 07:30

波蘭家常料理草莓餃子，將新鮮草莓包入水餃皮，水煮撈起來後加上優格、酸奶油和白糖；示意圖。（圖取自freepik）

波蘭家常料理草莓餃子，將新鮮草莓包入水餃皮，水煮撈起來後加上優格、酸奶油和白糖；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕草莓除了直接吃、製成冰品之外，也有許多特色吃法，農糧署分享，台灣有豬肉搭配草莓酒等調味的草莓香腸／貢丸；波蘭有新鮮草莓包入水餃皮，水煮撈起來後加上優格、酸奶油和白糖的家常料理草莓餃子；歐洲國家則將草莓搭配牛奶、優格或奶油，輔以柳橙汁、香草、肉桂等調味料理為草莓冷湯。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，台灣的草莓種植始於1930年代，當年由日本引進9種不同品種的草莓，並於台北陽明山地區試種。隨著種植技術進步及品種改良，現有豐香、香水、戀香等超過15種常見品種，又以苗栗為最大產區，面積與產量約占全台9成以上，以1-3月為主要產季。

農糧署提醒，挑選草莓時，記得選擇光澤飽滿、絨毛細密的果實。如果要自己體驗採草莓，需輕握蒂頭，避免直接碰到草莓，才能保持新鮮又完整的果實。

草莓香腸等草莓創意美食。（資料照）

草莓香腸等草莓創意美食。（資料照）

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