限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》草莓另類吃法！ 農糧署：製香腸、餃子攏好吃
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕草莓除了直接吃、製成冰品之外，也有許多特色吃法，農糧署分享，台灣有豬肉搭配草莓酒等調味的草莓香腸／貢丸；波蘭有新鮮草莓包入水餃皮，水煮撈起來後加上優格、酸奶油和白糖的家常料理草莓餃子；歐洲國家則將草莓搭配牛奶、優格或奶油，輔以柳橙汁、香草、肉桂等調味料理為草莓冷湯。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，台灣的草莓種植始於1930年代，當年由日本引進9種不同品種的草莓，並於台北陽明山地區試種。隨著種植技術進步及品種改良，現有豐香、香水、戀香等超過15種常見品種，又以苗栗為最大產區，面積與產量約占全台9成以上，以1-3月為主要產季。
請繼續往下閱讀...
農糧署提醒，挑選草莓時，記得選擇光澤飽滿、絨毛細密的果實。如果要自己體驗採草莓，需輕握蒂頭，避免直接碰到草莓，才能保持新鮮又完整的果實。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應