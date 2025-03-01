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健康 > 名人健康事

健康網》日本藝人三野文太噎到昏迷 送醫後不幸過世

2025/03/01 19:07

三野文太逝世。（翻攝自X）

三野文太逝世。（翻攝自X）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本資深藝人三野文太（みのもんたさん）在今（1）日傳出過世消息，享壽80歲。他以主持日本綜藝節目《校園瘋神榜》、《搶救貧窮大作戰》等，廣受台日兩地觀眾知悉，成為部分人青春回憶的一環。據報導，三野文太於1月前往東京的燒肉店用餐，卻被牛舌噎住昏迷，送醫後仍回天乏術，在家人陪伴下離世。另外三野文太在5年前罹患帕金森氏症，較少出現在螢光幕前。

若有人噎到了，該怎麼辦？台北市政府消防局說明，若因輕度哽塞而正在用力咳嗽時，不要去干擾病人自發性的咳嗽和用力呼吸。如發生咳嗽聲音逐漸微弱或咳不出聲、呼吸更加困難甚至不能呼吸、吸氣時有高頻率的喘鳴聲、皮膚呈現青紫色、不能說話或全身軟弱等狀況，或是很多人會將兩手抓住自己的脖子。此時代表發生重度哽塞，應介入急救。

旁人見狀應立即詢問：「你（妳）噎到了嗎？」若當事人點頭表示或沒有說話時，應立即在病人身後，站穩弓箭步，前腳置於病人兩腿之間。

此時自己一手握拳，大拇指與食指形成拳眼朝向病人腹部貼放於上腹正中線，稍高於肚臍的位置，另一手則環抱病人腹部並握住自己的拳頭。接著，雙手用力向病人的後上方瞬間快速重複推擠。如病人為孕婦或肥胖者，則環抱位置可移至胸骨與兩乳頭連線交會處，如同CPR按壓位置。

另外若噎到的人為重度哽塞且意識不清，癱在施救者身上時，應當：弓箭步之後腳應往後退，雙手托住病人，小心將病人仰躺於地上。以壓額抬下巴法，打開病人的呼吸道，若發現病人口內有明顯的固體異物時，可用手指清除。若無可見的固體異物或已清除，以拇指與食指捏住病人鼻子，口對口施予人工呼吸，給予吹氣1次。如果不願意實施人工呼吸，可直接進行壓胸。若氣吹不進去或胸部沒有升起時，再重新打開病人呼吸道（再操作1次「壓額抬下巴」）並且再吹氣1次。

若氣仍吹不進去或胸部仍沒有升起時，應立即給予胸部按壓30次（速率約每分鐘100-120次）接著重複上面2-5之步驟，同時要目視有無異物吐出或阻塞解除的現象。重複吹2口氣及壓胸30次（或持續壓胸），直到阻塞解除，或執行5個循環，大約2分鐘的時間後，立即送醫。

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