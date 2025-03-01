健康網》骨骼影響神經健康！醫：久坐或當低頭族易罹這3病

醫師指出，當骨骼因退化、損傷或錯位影響到神經時，可能導致一系列健康問題，如頸椎病變、腰椎間盤突出、神經壓迫症候群等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕神經系統與骨骼系統在人體內息息相關，骨骼除了提供身體支撐，更是保護神經的重要結構。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，當骨骼因退化、損傷或錯位影響到神經時，可能導致一系列健康問題，如頸椎病變、腰椎間盤突出、神經壓迫症候群等。目前醫療技術已能精準定位且治療，民眾應避免長時間久坐或低頭，以減少對脊椎與神經的壓力。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享3種骨骼因退化、損傷或錯位影響到神經時，可能導致的健康問題，

請繼續往下閱讀...

●頸椎病變：壓迫脊髓或神經根，引起頸部僵硬、手臂麻木。

●腰椎間盤突出：壓迫坐骨神經，導致下肢疼痛或無力。

●神經壓迫症候群：如腕隧道症候群，因周圍神經受到壓迫導致手部麻木。

謝炳賢提到，這些神經相關疾病的核心問題在於神經信號傳導受阻，因此治療的關鍵在於「減壓」與「恢復神經功能」。透過先進的影像診斷與微創治療技術，醫學界已能精準定位神經受壓部位並提供針對性治療。

謝炳賢說明，在治療方面，微創技術提供了多種選擇，包括脊椎減壓手術，以微創方式釋放受壓神經，減少創傷並縮短恢復期；神經修復術則適用於周圍神經損傷患者，透過重建神經通路來恢復功能；射頻消融術則透過破壞病變神經的傳導功能，有效緩解慢性疼痛。

謝炳賢建議，民眾應維持良好姿勢，避免長時間久坐或低頭，以減少對脊椎與神經的壓力；適度運動，如規律的伸展運動，能強化背部肌肉，提供更好的脊椎支撐；在飲食方面，均衡攝取富含維生素B群的食物，特別是B1、B6與B12，有助於促進神經健康並減少發炎風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法