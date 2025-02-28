健康網》藝人小優大嘴巴風波 心理師揭造謠者常見4動機

小優因造謠胡瓜與女星宋羽葤緋聞，慘遭吳宗憲解約。（翻攝自臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人小優遭經紀公司老闆吳宗憲證實解約，起因是她「大嘴巴」亂傳宋羽葤和胡瓜的緋聞等是非，引發眾多藝人不滿及爆料。諮商心理師林萃芬指出，不實流言不僅會被傳話的人形象受損，甚至引發人際決裂。而類似的情境在日常生活中也屢見不鮮，造謠者這類「潑髒水」行為並非偶然，而是出於某些心理動機，例如：嫉妒心理、渴望關注、報復心理，以及追求流量。

林萃芬在《從說話洞察人心》（時報出版）一書中提到，許多人面對流言時，會產生急性壓力反應，腦中不斷浮現惡意言論導致失眠，甚至引發焦慮、憂鬱、恐慌等身心症狀，因此知道誰在你的背後「潑髒水」並且在流言蜚語中保持心理穩定很重要。

請繼續往下閱讀...

●嫉妒心理：見不得別人好，故意破壞名譽

林萃芬指出，曾有1位女性朋友談了多次戀情，但總是無疾而終，後來才發現，每當她交新男友，閨密便趁機誹謗她「性經驗豐富、不檢點」，導致對方退避三舍。類似情境也曾發生在演藝圈，某位新星因被人惡意指控「酗酒、出賣身體」，最終不堪輿論壓力選擇輕生。

●渴望關注：用流言操控關係

林萃芬表示，有1名女子婚後隨夫赴美生活，起初以為與婆婆關係融洽，未料婆婆在丈夫面前表現友善，卻私下散播負面言論，讓丈夫漸漸疏遠她。最後，女子因無法承受精神折磨選擇離婚，卻發現即使婚姻結束，外界仍將她視為「不孝媳婦」，讓她對人際關係產生極大不信任感。

●報復心理：利用流言孤立他人

疫情期間，曾有人為了報復他人，在網路上散布「某人確診但仍趴趴走」的不實消息，導致當事人遭受異樣眼光，甚至失去工作。雖然警方最終查明真相，但對當事人造成的心理傷害已無法挽回。

●追求流量：以造謠換取關注

部分網紅、自媒體為了博取點擊率，會刻意散播聳動不實的內容。例如，有女性只是去拿快遞，卻被網友偷拍並附加惡意敘述，標籤為「人妻勾引快遞員」，導致當事人陷入輿論風暴，甚至因此罹患憂鬱症。

面對不實流言可以這樣做

面對造謠與誣衊，許多人會選擇沉默或試圖澄清，但往往效果有限，甚至讓自己陷入更深的心理壓力。林萃芬強調：「不要只告訴受害者『不要在意』，而是要幫助他們拆解謠言，還原事實。」

她提供3個關鍵策略，幫助人們在流言蜚語中保持心理穩定。

●尋求支持系統：與值得信賴的朋友、家人或專業心理師討論，不讓惡意言論影響自我認同。

●運用公正平台澄清：若情況嚴重，可透過媒體或法律管道，確保事實不被扭曲。

●建立心理防禦機制：意識到造謠者的心理動機，降低對不實言論的情緒反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法