健康網》歐陽妮妮受乳腺炎所苦 中醫解析

女星歐陽妮妮（右）近日在FB自曝罹患乳腺炎。（翻攝自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星歐陽妮妮與男星張書豪登記結婚，並且在跨年當夜生下孩子，近日不時分享育兒生活。然在14日透露，自己有乳腺炎。

中醫師張明潔於粉專「中醫師 張明潔」說明乳腺炎的中醫治療。張明潔表示，乳腺炎是個讓女性相當痛苦的病症。哺乳婦女得到乳腺炎的盛行率為2到10%。多發生在產後3個月內，尤其是產後4到6週是發生高峰期。

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症狀部分，張明潔表示，乳腺炎的症狀包括乳房局部腫塊、發紅、發熱、疼痛，有時會伴隨輕微發燒、倦怠等類似感冒的症狀。

另外張明潔補充，非哺乳期也可能發生乳腺炎，又稱為慢性乳腺炎。乳房病灶處，呈現腫塊皮膚顏色紅腫，痛感強烈，也會化膿。原因臨床上尚不明確，病程通常反反覆覆，可能持續半年至兩年不等，容易復發，讓患者痛苦不堪。

這項困擾女性的病症如何治療？張明潔提醒，中醫也有能力治療乳腺炎。及早介入治療，不但沒有副作用，傷口的癒合也能明顯加快。古代就有治療乳腺炎的醫案，中醫古籍稱為「外吹乳癰」、「吹乳」，乳頭屬足厥陰肝經，肝主疏泄，調節乳汁的分泌；乳房屬足陽明胃經，乳汁為氣血所生化，源於水穀精華。

病因病機可歸於下面3點：

1. 肝鬱胃熱：產後情志不暢，肝氣不舒，失于疏泄，使乳汁發生壅滯而結塊，鬱久化熱；產後飲食不節，食肥甘厚味而致胃中積熱，氣、熱、乳汁結餘陽明，導致經絡阻塞而氣血凝滯。張明潔解說，就是所謂的補過頭或是亂吃補。

2. 乳汁鬱積：乳頭破損皸裂、畸形、內陷，或哺乳、斷乳不當，或乳汁多而少飲，致乳汁窒結成塊，鬱而化熱，熱盛內腐而成。張明潔說明，即乳腺組織循環代謝差。

3. 感染邪毒：有以上病理基礎，再經風熱、邪毒（細菌）乘虛而入，與積乳、胃熱相搏結於乳絡而發。張明潔補充，常見表皮的細菌感染中醫治療乳腺炎，內服外敷雙管其下，效果卓越。

最後張明潔提醒，正確診斷很重要，一旦判斷錯誤，誤投藥物，不但沒有效果，更可能加重病況。

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