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健康網》炒出「脆甜」高麗菜 農糧署：這樣切更快熟
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每年10月至4月是平地高麗菜的主要產季，農糧署指出，想要品嚐到鮮甜爽脆的高麗菜，「挑選」和「料理」都很重要，料理時「菜葉寬度約2公分」，菜梗對切，炒起來更快熟。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，有「國民天菜」稱號的高麗菜，挑選口訣「外表翠綠底部白，較輕膨鬆更脆口」代表其新鮮、水分充足且足夠成熟，並分享炒出「脆又甜」的秘訣。
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炒出脆又甜高麗菜秘訣
●切法：菜葉寬度約2公分，菜梗需要對切，炒起來更快熟。
●調味：將切好的高麗菜展開，表面灑一層鹽巴。
●油溫：鍋子預熱，倒冷油爆香蒜末，可避免蒜頭燒焦。
●快炒：下高麗菜，沿鍋邊倒少量水，將菜往鍋邊推再翻炒收回中間，反覆該動作至炒熟。
農糧署提醒，炒高麗菜時，要注意「油溫要高」，高麗菜炒出來才會脆。
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