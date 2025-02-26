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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》拒酒有理！ 5招應對應酬 保肝不傷人際

2025/02/26 19:48

國健署提醒民眾在維持職場社交的同時，也要注意健康風險。（資料照）

國健署提醒民眾在維持職場社交的同時，也要注意健康風險。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕應酬、聚餐場合，總是難以避免「喝一杯」的邀請？國民健康署在臉書專頁發文，提醒民眾在維持職場社交的同時，也要注意健康風險。根據衛生福利部112年統計，惡性腫瘤仍是國人10大死因之首，而肝癌更是癌症死因的第2位，長期飲酒恐增健康負擔。國健署提出5大「拒酒妙招」，協助民眾在應酬場合中巧妙推卻酒精，兼顧社交與健康：

1.明確告知理由

如果對方勸酒，可直接說「醫師說我不能喝酒」，讓對方理解你的健康考量。

2.強調安全原則

「喝酒不開車，開車不喝酒」，這是不容妥協的原則，拒酒有正當理由。

3.以茶代酒

可用茶水或無酒精飲料代替酒精，同樣能表達敬意，不影響社交氛圍。

4.誠實表達不喝酒的立場

直接告訴對方「我不喝酒」，堅定態度，不必過度解釋或感到不好意思。

5.其他藉口

若不方便直接拒絕，可表示自己「酒量不好」、「容易醉」、「容易吐」或「要早起」等，以減少勸酒壓力。

國健署強調，健康是最重要的資產，適量飲酒雖然可助興，但過量恐對身體造成負擔。勇敢拒酒，才能確保生活品質與健康，讓職場應酬不再成為身體的負擔。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國健署說，若不方便直接拒絕，可表示自己「酒量不好」、「容易醉」、「容易吐」或「要早起」等，以減少勸酒壓力。（圖取自freepik）

國健署說，若不方便直接拒絕，可表示自己「酒量不好」、「容易醉」、「容易吐」或「要早起」等，以減少勸酒壓力。（圖取自freepik）

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