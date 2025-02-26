專家齊聚國際研討會 破解聽損與眩暈難題

國泰醫院舉辦耳神經科學國際研討會，副院長王拔群、美國哈佛大學Steven D. Rauch教授、土耳其Ş. Armağan İNCESULU教授、耳鼻喉科主任徐愫儀、汐止國泰耳鼻喉科主任方德詠（右至左）現場交流。（國泰醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國健署統計，國內每年約有700至800名寶寶被診斷是聽損兒，聽損若未及早診斷與治療，將影響語言發展與社交能力，為推動相關治療與研究，國泰綜合醫院舉辦耳神經科學國際研討會，邀請來自美國、土耳其及台灣的專家，共同探討最新醫療進展。

來自土耳其的Ş. Armağan İNCESULU教授指出，單側先天性聽損兒不該被忽視，個別化治療相當重要，她的研究顯示，透過精準治療，許多先天性構造畸形的單側聽損案例都獲得了顯著改善。汐止國泰綜合醫院耳鼻喉科主任方德詠補充，過去單側聽損常被低估，因為患者仍能用另一側耳朵聽見，土耳其教授的研究顛覆傳統觀點，為單、雙側聽損的治療方式、年齡建議及治療分貝界定都帶來不同的新思考與方向。

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除了聽損，眩暈是耳鼻喉科門診的常見疾病，耳石脫落與梅尼爾氏症是常見的原因。美國哈佛大學的 Steven D. Rauch 教授分享最新研究，過去認為退化性眩暈症多發生在40至60歲的女性，且以單側為主，但他的研究發現，若眩暈是由內淋巴囊發育不全導致的梅尼爾氏症，患者往往年輕，主要發生在20至30歲的男性，且多為雙耳受影響。這項研究顛覆了傳統觀點，他也指出，隨著核磁共振等新技術的應用，眩暈診斷與治療正朝向更精準、高效的方向發展，為患者帶來更好的治療選擇。

國泰醫院副院長王拔群表示，此次國際研討會促進全球專家交流，也讓台灣掌握最新研究並應用於臨床，除國際專家，會議也匯聚台大、榮總、長庚、亞東等權威教授，分享耳神經電生理學、核磁共振、智能手機眩暈檢測、兒童聽損基因與精準治療等議題，提升國內耳神經疾病診療品質。

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