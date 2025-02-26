健康網》女生也能看泌尿科！ 醫列5大常見問題

高銘鴻指出，女性尿道較短且接近肛門，故尿路感染發生率高於男性；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為泌尿科是男性專屬的科別，但事實上，女性也會遇到各種泌尿系統問題，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻醫師在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文，指出如尿路感染、頻尿夜尿、尿失禁、血尿或顏色異常、排尿疼痛或異味等，都屬於泌尿科的診治範圍；呼籲女性若出現相關症狀，應及早就醫治療。

女性常見泌尿系統疾病

●尿路感染：女性尿道較短且接近肛門，故尿路感染發生率高於男性。患者通常會出現頻尿、尿急、排尿時疼痛等症狀，嚴重時甚至可能伴隨血尿或發燒；出現上述症狀，應儘速求醫。

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●頻尿或夜尿增多：恐與膀胱過動症或其他泌尿疾病有關，詳查可找出病因並對症治療。

●尿失禁：常見於經歷過分娩、年齡增長或因盆底肌肉鬆弛的女性，患者在咳嗽、打噴嚏或大笑時容易漏尿，這是常見但經常被忽視的問題，實際上透過適當治療可獲得改善。

●血尿或尿液顏色異常：可能與腎臟結石、感染或腫瘤有關，無論血量多少，都應立即就醫檢查。

●排尿疼痛或異味：可能是泌尿系統感染或代謝異常，亦需專業診治。

高銘鴻說，頻尿或夜尿增多，恐與膀胱過動症或其他泌尿疾病有關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

女性就診的常見疑問

對於不少女性擔心看泌尿科會感到尷尬的問題，高銘鴻表示，雖然泌尿科醫師大多為男性，但他們對各類泌尿疾病都有豐富經驗，患者只需如實描述病情，醫師就能給予準確診斷與治療建議。

至於看診過程，通常會先透過問診了解病史與症狀，必要時安排尿液檢查、超音波檢查或膀胱功能測試。就診前，患者可先記錄症狀，包括小便頻率、顏色、氣味，以及是否伴隨其他不適，並攜帶體檢報告或相關病史，以利醫師更快掌握病情。

高銘鴻提醒，泌尿問題並非男性專屬，女性若有相關症狀應及早就醫，透過專業檢查與治療，能有效改善生活品質。

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