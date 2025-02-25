健康網》川陳皮素能護腸 台灣「這水果」含量柑橘類之冠

醫師提到，台灣香檬不僅維生素C是檸檬30倍，且川陳皮素幾乎是柑橘類之冠。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕柳丁、椪柑等柑橘類水果在台灣相當普遍，是補充維生素C的好食物之一。醫師黃郁純表示，柑橘類水果好處不僅於此，還富含「川陳皮素」（Ｎobiletin），尤其果皮含量更高。研究發現，此成分能修復腸道屏障，降低慢性發炎風險。並點名「台灣香檬」不僅維生素C是檸檬30倍，且川陳皮素幾乎是柑橘類之冠，泡茶喝不僅暖心也顧腸。

台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，柑橘類水果酸酸甜甜又容易存放，同時，富含維生素C的成分也可做為日常營養補充。但柑橘類的好處不僅於此，還有個容易被忽略的成分，那就是「川陳皮素」。

請繼續往下閱讀...

什麼是川陳皮素？她解釋，中藥有一味就叫做陳皮，也是成熟橘子的果皮經曬乾或烘乾後的產物，不少女性會拿來泡茶喝，裡面就富含「川陳皮素」，不僅是一種多酚，也讓果皮吃起來微苦的來源，本身屬於柑橘類黃酮的一種，其實它有相當多的功能。除了降血脂，也對腸道健康有許多幫助。

醫師提到，中藥有一味叫做陳皮，是成熟橘子果皮經曬乾或烘乾後的產物，裡面就富含「川陳皮素」，除了降血脂，也對腸道健康有許多幫助。（資料照）

能修復高脂飲食的腸道屏障

黃郁純表示，根據2025年刊登在《Molecular Medicine》的研究指出，「川陳皮素」可能恢復高脂肪飲食（HFD）引起的腸道屏障受損，高脂肪飲食之所以造成腸道屏障受損，是因為飲食結構會影響腸道微菌叢組成，進而改變短鏈脂肪酸的含量，高脂肪飲食中組成來為多為高油、高糖與加工食品，無形中破壞腸道菌相，降低腸道微菌叢菌種多樣性，容易導致腸道屏障損傷，加速腸道發炎。

可降低腸道慢性發炎

黃郁純指出，發炎性腸道疾病（IBD）在過去幾年中患病率不斷增加，腸道持續性處於發炎階段，也讓腸道黏膜細胞加速發炎並提高纖維化的機率，（IBD）的主要表現就是「潰瘍性結腸炎」與「克隆氏症」，前者就常見，臨床表現也較多，主要症狀是慢性腹瀉、腹痛、血便、黏液便，患者的腸子時時處在發炎狀態，持續性且長期很難根治，發炎久了也會增加罹患大腸癌的機率。

根據2019年刊登在《歐洲營養雜誌》（European Journal of Nutrition）的研究指出，川陳皮素用於處理人類腸成纖維細胞（hiFB），並對小鼠進行口服治療，結果不僅可減輕小鼠結腸炎的發炎症狀，處理人類hiFB時，促發炎細胞因子的表達也隨之降低。

川陳皮素 柑橘果皮最豐富

黃郁純說明，雖然許多柑橘類都含有川陳皮素，但含量大多來自於果皮，所以若吃完橘子，那些果皮還真的可別扔，不妨將橘子皮曬乾，然後沖泡成茶，若帶苦味可用蜂蜜調味，若擅長烹飪，也能將整顆橘子清洗乾淨然後打成汁小火熬煮成橘子果醬。

台灣香檬川陳皮素、維生素C都超高

黃郁純提到，台灣盛產的台灣香檬，川陳皮素含量也非常的高，閩南語稱為「酸桔仔」、「山柑仔」，蠻多人跟檸檬搞混，但它其實比檸檬小更多，雖然小小一顆，但果肉中的維生素C是檸檬的30倍，果皮中的川陳皮素幾乎是所有柑橘類之冠，雖然不太好買，但若買得到，也多多支持台灣在地小農、或者也可直接購買陳皮，裡面一樣含有川陳皮素，用來泡茶加點黑糖、老薑，不只喝起來暖，腸道也會跟著暖暖的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法