自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》川陳皮素能護腸 台灣「這水果」含量柑橘類之冠

2025/02/25 08:29

醫師提到，台灣香檬不僅維生素C是檸檬30倍，且川陳皮素幾乎是柑橘類之冠。（資料照）

醫師提到，台灣香檬不僅維生素C是檸檬30倍，且川陳皮素幾乎是柑橘類之冠。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕柳丁、椪柑等柑橘類水果在台灣相當普遍，是補充維生素C的好食物之一。醫師黃郁純表示，柑橘類水果好處不僅於此，還富含「川陳皮素」（Ｎobiletin），尤其果皮含量更高。研究發現，此成分能修復腸道屏障，降低慢性發炎風險。並點名「台灣香檬」不僅維生素C是檸檬30倍，且川陳皮素幾乎是柑橘類之冠，泡茶喝不僅暖心也顧腸。

台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，柑橘類水果酸酸甜甜又容易存放，同時，富含維生素C的成分也可做為日常營養補充。但柑橘類的好處不僅於此，還有個容易被忽略的成分，那就是「川陳皮素」。

什麼是川陳皮素？她解釋，中藥有一味就叫做陳皮，也是成熟橘子的果皮經曬乾或烘乾後的產物，不少女性會拿來泡茶喝，裡面就富含「川陳皮素」，不僅是一種多酚，也讓果皮吃起來微苦的來源，本身屬於柑橘類黃酮的一種，其實它有相當多的功能。除了降血脂，也對腸道健康有許多幫助。

醫師提到，中藥有一味叫做陳皮，是成熟橘子果皮經曬乾或烘乾後的產物，裡面就富含「川陳皮素」，除了降血脂，也對腸道健康有許多幫助。（資料照）

醫師提到，中藥有一味叫做陳皮，是成熟橘子果皮經曬乾或烘乾後的產物，裡面就富含「川陳皮素」，除了降血脂，也對腸道健康有許多幫助。（資料照）

能修復高脂飲食的腸道屏障

黃郁純表示，根據2025年刊登在《Molecular Medicine》的研究指出，「川陳皮素」可能恢復高脂肪飲食（HFD）引起的腸道屏障受損，高脂肪飲食之所以造成腸道屏障受損，是因為飲食結構會影響腸道微菌叢組成，進而改變短鏈脂肪酸的含量，高脂肪飲食中組成來為多為高油、高糖與加工食品，無形中破壞腸道菌相，降低腸道微菌叢菌種多樣性，容易導致腸道屏障損傷，加速腸道發炎。

可降低腸道慢性發炎

黃郁純指出，發炎性腸道疾病（IBD）在過去幾年中患病率不斷增加，腸道持續性處於發炎階段，也讓腸道黏膜細胞加速發炎並提高纖維化的機率，（IBD）的主要表現就是「潰瘍性結腸炎」與「克隆氏症」，前者就常見，臨床表現也較多，主要症狀是慢性腹瀉、腹痛、血便、黏液便，患者的腸子時時處在發炎狀態，持續性且長期很難根治，發炎久了也會增加罹患大腸癌的機率。

根據2019年刊登在《歐洲營養雜誌》（European Journal of Nutrition）的研究指出，川陳皮素用於處理人類腸成纖維細胞（hiFB），並對小鼠進行口服治療，結果不僅可減輕小鼠結腸炎的發炎症狀，處理人類hiFB時，促發炎細胞因子的表達也隨之降低。

川陳皮素 柑橘果皮最豐富

黃郁純說明，雖然許多柑橘類都含有川陳皮素，但含量大多來自於果皮，所以若吃完橘子，那些果皮還真的可別扔，不妨將橘子皮曬乾，然後沖泡成茶，若帶苦味可用蜂蜜調味，若擅長烹飪，也能將整顆橘子清洗乾淨然後打成汁小火熬煮成橘子果醬。

台灣香檬川陳皮素、維生素C都超高

黃郁純提到，台灣盛產的台灣香檬，川陳皮素含量也非常的高，閩南語稱為「酸桔仔」、「山柑仔」，蠻多人跟檸檬搞混，但它其實比檸檬小更多，雖然小小一顆，但果肉中的維生素C是檸檬的30倍，果皮中的川陳皮素幾乎是所有柑橘類之冠，雖然不太好買，但若買得到，也多多支持台灣在地小農、或者也可直接購買陳皮，裡面一樣含有川陳皮素，用來泡茶加點黑糖、老薑，不只喝起來暖，腸道也會跟著暖暖的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中