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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

喝酒前中後飲食公開！ 營養師：解宿醉又能擴充酒量

2025/02/24 10:01

營養師高敏敏分享「喝酒前中後飲食」，不但可以擴充酒量，還可以減輕身體負擔。（資料照）

營養師高敏敏分享「喝酒前中後飲食」，不但可以擴充酒量，還可以減輕身體負擔。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕尾牙、春酒等聚會時可能會要喝到許多酒，但對不擅長喝酒的民眾來說可是非常困擾。對此，營養師高敏敏就在IG分享「喝酒前中後飲食」，不但可以擴充酒量，還可以減輕身體負擔，甚至也能緩解宿醉頭痛。

喝酒前

1.千萬不要空腹

喝酒忌空腹，易醉又傷胃，假設空腹喝酒，酒精會吸收更快、更容易喝醉、宿醉的機率也愈大。

2.吃一顆蛋

除了解酒食物，喝酒也可以多吃雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶等富含優質蛋白質食物，幫助保護胃壁、減緩酒精吸收。

3.喝點好油

好油也可以保護胃壁，給一層保護膜去減少酒精吸收速度，建議可以攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等，其中堅果中的礦物質鎂、鉀以及酪梨的葉酸也可以緩解宿醉的焦慮及疲憊感。

喝酒中

1.喝水（或酒+冰塊）

水就是最佳的解酒液，可以幫助加速酒精代謝。

2.吃B群

B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率、減輕肝負擔，還能幫助提神。

3.補鋅

增加人體去氫酶的活性，可以幫忙解酒及減少肝臟受酒精影響，建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物。

4.抗氧化營養

可以多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶或是攝取新鮮蔬果等，都可以有效減少酒精造成的氧化傷害，並幫助肝臟代謝、抗發炎。

喝酒後

1.補充電解質

由於酒精會導致利尿，在脫水時，體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡。建議這時就可以補充運動飲料、椰子水、香蕉，而香蕉除了補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。

2.大量水份

水可以將乙醇代謝後的乙醛排到體外、緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖刷消化道、食道。

3.吃維生素B群

B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，還能幫助提神，畢竟它是很多生理作用的輔酶。

高敏敏說明，建議民眾要控制酒精量來避免宿醉症狀，女性每天不超過1個酒精當量，而男性每天不超過2個酒精當量（1個酒精當量=15g酒精=105大卡）。她提醒，如果總是喝到斷片，還可能會提高失智、罹患阿茲海默症的風險，「開心歡樂之餘，更不能忽視健康喔。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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營養師高敏敏（@minmin_rd）分享的貼文

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