健康網》補充維生素D防感冒 醫：兒童呼吸道感染降6％

醫師指出，補充維生素D可以將兒童罹患呼吸道感染的機率確實降低6%；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學沒多久感冒、流感跟著來？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，補充維生素D不僅可增強免疫力，還能幫助預防感冒。根據2024年發表於《臨床內分泌學與代謝雜誌》的臨床實踐指南指出：補充維生素D可以將兒童罹患呼吸道感染的機率確實降低6%。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，維生素D在免疫系統中扮演調節者，它能活化部分免疫細胞，例如：T細胞與巨噬細胞，使它們能有效識別並攻擊入侵的病原體（病毒和細菌）。此外，維生素D也會刺激「抗菌肽」的生成，體內高濃度的抗菌肽對呼吸道病毒和細菌感染特別有效，這也是維生素D被認為能幫助預防感冒和流感的重要原因。

請繼續往下閱讀...

兒童、青少年補充維生素D好處多

除了預防感冒，陳潔雯提到，研究指出維生素D缺乏是導致佝僂病發生的主要原因。以往佝僂病被認為只會發生在嬰兒期，但一篇在土耳其的調查發現，「兒童期」和「青春期」都可能罹患佝僂病。佝僂病會讓骨骼變軟且容易變形，引發疼痛、畸形、發育延遲或不良，如果沒有在病程早期補充維生素D作為治療，當骨骼變形已固定時，就需要透過手術矯正來改善外觀和功能。此外，補充維生素D還能促進兒童和青少年的肌肉發育以及提高運動能力和骨密度，好處不可勝數。

兒童、青少年維生素D建議補充量

《臨床內分泌學與代謝雜誌》臨床實踐指南建議：

●嬰兒族群（出生至12個月）：400–1000 IU/天。

●兒童與青少年族群（1歲以上）：600–1,000 IU/天。

●高危險群（如肥胖兒童或患有慢性疾病者）：可能需要更高的補充量，但需經專業醫師指導。

陳潔雯提醒，台灣食藥署目前建議一歲以下族群每日維生素D攝取的最高上限量為1000IU，1歲以上族群則為2000IU。缺乏或過量都可能造成健康風險，務必要小心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法