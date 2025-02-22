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健康網》若你的婚姻是《童話故事下集》 心理師提建議

2025/02/22 17:10

台劇《童話故事下集》用喜劇方式呈現婚姻的問題。（Netflix提供）

台劇《童話故事下集》用喜劇方式呈現婚姻的問題。（Netflix提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期熱烈討論的台劇《童話故事下集》，用輕鬆詼諧喜劇剖析夫妻家庭生活，婆媳問題等生活常見狀況。若你與女主角林宜玲（柯佳嬿飾）一樣，每7天就想離婚，該怎麼辦？諮商心理師提供婚姻問題的改善策略，說明婚姻諮商中常見的流程，並提出建議。

心理師盧美妏在粉專「盧美妏心理師」表示，若在婚姻中遇到像劇中的問題，該如何調整改善呢？

期待與現實的衝突：你想要的婚姻 與擁有的婚姻

在諮商中，我常會問個案：「你對婚姻的期待是什麼？」這個問題，往往會讓許多人愣住。 因為從小到大，我們習慣將「結婚」視為人生的必經之路，卻很少真正思考「這段關係能帶給我什麼？」在傳統觀念裡，婚姻代表穩定、安全、陪伴，但現實卻往往不如想像中美好。

林宜玲的狀況，正是許多女性在婚姻中會面臨的「期待落差」。她原本以為結婚後能擁有溫暖的家，卻發現自己需要應付婆媳問題，還有一個習慣依賴母親的「媽寶」丈夫。這樣的情境，在諮商室裡並不陌生。

我曾經陪伴過一位學員，她婚前以為丈夫會是支持她的夥伴，但婚後才發現，對方總是把自己的家人放在第一位，甚至凡事以母親的意見為主。她感到失望，卻又不敢表達，因為害怕衝突，害怕被貼上「不孝」的標籤。這種壓抑，最終導致她在關係中越來越孤單。

如果你發現婚姻和你的期待不同，先別急著否定這段關係，而是試著問問自己：「這些期待，來自於我真正的需求，還是來自於社會的期待？」

婚姻自我迷失 關係不該讓你變得更小

在婚姻中，女性常常不自覺地把自己「縮小」，遷就伴侶的習慣、承擔家務、努力融入對方的家庭，卻逐漸失去自己的聲音。我在諮商室裡，見過太多女性為了維持婚姻，選擇壓抑自己的需求，最終換來的是內在的痛苦與壓力。

心理學家榮格曾提出「個體化歷程」，意思是人在關係中，仍然需要保有獨立的個體性，而不是被關係吞噬。健康的婚姻應該是一種「互相支持」，而不是「單方面犧牲」。

如果你覺得自己在婚姻中越來越迷失，不妨試著問問自己：

●這段關係，讓我成長了嗎？

●我還能夠自由地表達自己的需求嗎？

●我現在的生活，還符合我對自己的期待嗎？

有時候，我們不是害怕婚姻，而是害怕在婚姻裡，變成一個不再認識的自己。

婚姻中的孤獨感：心理上的「失聯」

婚姻的問題，很多時候不是來自於大事，而是無數個小細節累積而成。我曾經聽過一對快離婚的夫妻對話，太太抱怨：「他沒有做錯什麼，但就是讓我覺得很孤單。」她的丈夫則一臉困惑：「我每天準時回家，沒有亂花錢，為什麼她還是不開心？」

心理學家 John Gottman 曾提出一個概念叫做「情感失聯」（Emotional Disconnection）。一段關係的危機，不是來自爭吵，而是來自於雙方漸行漸遠，彼此不再理解對方的內心世界。

當你開始覺得，在這段關係裡，你無法被看見、無法被理解，這種孤獨感往往比單身還要難受。

在諮商中，我常鼓勵伴侶們練習「情感確認」：

●每天至少有一次「真心的交流」，不只是聊孩子或帳單，而是問問彼此「你今天過得好嗎？」

●用「我訊息」表達需求，例如：「我希望我們能有更多的對話，而不是只是討論家務。」

●嘗試聆聽對方的感受，而不是急著給建議或解決方案。

關係需要經營，而「被理解」往往比「被愛」更重要。

婚姻不是唯一的選擇，而是自己的選擇

在《童話故事下集》中，林宜玲不斷在婚姻裡掙扎，因為她開始懷疑：「這真的是我要的生活嗎？」這是一個艱難的問題，但卻是許多女性終究要面對的。婚姻不是人生的必然選項，它應該是一個「有意識的選擇」。妳的幸福，不應該由別人來定義，而是由妳自己決定。

當妳開始問自己：「這段婚姻，還能讓我成為更好的自己嗎？」那麼，無論妳的選擇是什麼，都將是屬於妳的答案。

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