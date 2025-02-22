自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》為何愛看棒球又愛罵？英國研究：球場對球迷是神聖的

2025/02/22 15:51

不少球迷經常批評棒球賽，但仍會繼續進場看球。對此，英國以足球迷的行為想了解為何會有這樣的想法。圖為看球賽之群眾，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者王姝琇攝）

不少球迷經常批評棒球賽，但仍會繼續進場看球。對此，英國以足球迷的行為想了解為何會有這樣的想法。圖為看球賽之群眾，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者王姝琇攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽在21日，台灣隊首戰西班牙隊；然首戰出師不利，敗給西班牙。每次球賽若表現不理想，會引發不少球迷批評，他們仍會繼續支持台灣職棒，進場看球。這樣「愛罵又愛看」的心態，英國倫敦國王學院以足球賽事做研究，發現其中一項原因是：球場與球賽有深刻的情感連結。

外媒《每日郵報》報導，倫敦國王學院（King’s College London）研究想要了解：為何英國的足球迷即使面臨球隊失利，沒晉級或是踢得很差，仍不離不棄，繼續進場看球。研究指出，看球賽時若自己支持的球隊得分，將可釋放讓人感覺良好的化學物質，多巴胺即是其中之一。

研究表示因為比賽不可預測性高，球迷需要頻繁看比賽，以追逐多巴胺。研究發現，在看足球比賽時，球迷的心律會加速到每分鐘100次以上，身體釋放更多睪固酮。下視丘也會產生催產素，加強粉絲間的連結。

研究員麥特表示，「石器時代的人會將某個區域，例如（英國的）巨石陣當成神聖的場所，並且在特定時間徒步前往。對球迷來說，球場就是他們的巨石陣，球賽時間便是他們最重要的那一刻。球場與球賽有深刻的情感記憶。」

2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽程在今（22）日迎接第2日，這次台灣隊出戰南非，希望球迷繼續為台灣加油。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中