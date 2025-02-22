健康網》為何愛看棒球又愛罵？英國研究：球場對球迷是神聖的

不少球迷經常批評棒球賽，但仍會繼續進場看球。對此，英國以足球迷的行為想了解為何會有這樣的想法。圖為看球賽之群眾，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者王姝琇攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽在21日，台灣隊首戰西班牙隊；然首戰出師不利，敗給西班牙。每次球賽若表現不理想，會引發不少球迷批評，他們仍會繼續支持台灣職棒，進場看球。這樣「愛罵又愛看」的心態，英國倫敦國王學院以足球賽事做研究，發現其中一項原因是：球場與球賽有深刻的情感連結。

外媒《每日郵報》報導，倫敦國王學院（King’s College London）研究想要了解：為何英國的足球迷即使面臨球隊失利，沒晉級或是踢得很差，仍不離不棄，繼續進場看球。研究指出，看球賽時若自己支持的球隊得分，將可釋放讓人感覺良好的化學物質，多巴胺即是其中之一。

請繼續往下閱讀...

研究表示因為比賽不可預測性高，球迷需要頻繁看比賽，以追逐多巴胺。研究發現，在看足球比賽時，球迷的心律會加速到每分鐘100次以上，身體釋放更多睪固酮。下視丘也會產生催產素，加強粉絲間的連結。

研究員麥特表示，「石器時代的人會將某個區域，例如（英國的）巨石陣當成神聖的場所，並且在特定時間徒步前往。對球迷來說，球場就是他們的巨石陣，球賽時間便是他們最重要的那一刻。球場與球賽有深刻的情感記憶。」

2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽程在今（22）日迎接第2日，這次台灣隊出戰南非，希望球迷繼續為台灣加油。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法