健康網》有「無精症」注定不能當爸？醫：還有生機

《童話故事下集》劉以豪（左）飾演的男主角承認自己有無精症。（Netflix提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期熱烈討論的台劇《童話故事下集》，用輕鬆詼諧喜劇剖析夫妻家庭生活，婆媳問題等生活常見狀況。其中最令人揪心的一段，可能是男主角曾學友（劉以豪飾）向父母承認自己有「無精症」。

這讓大家知道，不孕的問題可能發生在男性。若是真的有無精症，「生小孩」這件事，真的完全沒機會？婦產科醫師仇思源認為，只要找出根本原因並適當治療，還是有可能生育。

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仇思源在粉專「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」說明，無精症有多種類型，只要睪丸本身能製造精子，治療後就有機會擁有自己的小孩。仇思源說明，無精症指的是精液裡沒有精蟲，在男性不孕症人口中不算少見。

阻塞性無精症 排除障礙即可

阻塞性無精症不難解，確認狀況、排除障礙即可。仇思源表示，無精症大致上可分為兩種類型，阻塞性和非阻塞性。阻塞性無精症顧名思義是運送精蟲的通道阻塞，也就是說睪丸本身可以製造精蟲，但在輸送的過程中出現狀況，例如先天無輸精管、輸精管感染阻塞等，導致精蟲無法正常排出。面對這些狀況，我們就是見招拆招，用適當的方法排除障礙，通常都能順利幫助患者擁有自己的小孩。

藥物或手術協助 仍有機會改善無精症

仇思源強調，透過藥物或手術幫助，非阻塞性無精症仍有希望。非阻塞性無精症通常是睪丸造精功能異常，使得精液裡找不到精子。相較於阻塞性無精症來說治療難度比較高，但也不見得完全沒有解決的辦法。若是荷爾蒙失調引起，透過藥物治療將有機會重啟睪丸製造精子的能力。當然，若經過各種造精、養精方法並搭配手術，依然無法順利從睪丸取得精蟲的話，可能就需要透過借精手續再搭配人工受孕才能擁有寶寶。

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