自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》有「無精症」注定不能當爸？醫：還有生機

2025/02/22 12:47

《童話故事下集》劉以豪（左）飾演的男主角承認自己有無精症。（Netflix提供）

《童話故事下集》劉以豪（左）飾演的男主角承認自己有無精症。（Netflix提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期熱烈討論的台劇《童話故事下集》，用輕鬆詼諧喜劇剖析夫妻家庭生活，婆媳問題等生活常見狀況。其中最令人揪心的一段，可能是男主角曾學友（劉以豪飾）向父母承認自己有「無精症」。

這讓大家知道，不孕的問題可能發生在男性。若是真的有無精症，「生小孩」這件事，真的完全沒機會？婦產科醫師仇思源認為，只要找出根本原因並適當治療，還是有可能生育。

仇思源在粉專「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」說明，無精症有多種類型，只要睪丸本身能製造精子，治療後就有機會擁有自己的小孩。仇思源說明，無精症指的是精液裡沒有精蟲，在男性不孕症人口中不算少見。

阻塞性無精症 排除障礙即可

阻塞性無精症不難解，確認狀況、排除障礙即可。仇思源表示，無精症大致上可分為兩種類型，阻塞性和非阻塞性。阻塞性無精症顧名思義是運送精蟲的通道阻塞，也就是說睪丸本身可以製造精蟲，但在輸送的過程中出現狀況，例如先天無輸精管、輸精管感染阻塞等，導致精蟲無法正常排出。面對這些狀況，我們就是見招拆招，用適當的方法排除障礙，通常都能順利幫助患者擁有自己的小孩。

藥物或手術協助 仍有機會改善無精症

仇思源強調，透過藥物或手術幫助，非阻塞性無精症仍有希望。非阻塞性無精症通常是睪丸造精功能異常，使得精液裡找不到精子。相較於阻塞性無精症來說治療難度比較高，但也不見得完全沒有解決的辦法。若是荷爾蒙失調引起，透過藥物治療將有機會重啟睪丸製造精子的能力。當然，若經過各種造精、養精方法並搭配手術，依然無法順利從睪丸取得精蟲的話，可能就需要透過借精手續再搭配人工受孕才能擁有寶寶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中