桃市府耗資2100萬元建置婦幼衛生所 提供早療聯評

桃園市政府耗資2100萬元建置婦幼衛生所，位於八德區北區青年活動中心桃寶館。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕6歲以前兒童若有發展遲緩現象，必須由專業人員進行聯合評估是否需要醫療資源介入，但早療資源稀缺，單單桃園就有181名個案等待聯合評估，為舒緩塞車情況，桃園市政府耗資2100萬元成立婦幼衛生所，選定八德區北區青年活動中心桃寶館3樓，目前各項軟、硬體已大致完成，屆時將提供兒童發展篩檢評估門診服務，舒緩聯評待排情形。

桃市婦幼局表示，兒童在六歲以前為全面性發展期，如果孩子的發展相比同齡孩子有所不同時，可以進行「學齡前兒童發展檢核表」進行篩檢，進一步可透過早期療育醫療機構安排醫師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、臨床心理師、社工師等人員運用專業工具進行評估，準確瞭解兒童發展狀況。

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桃市衛生局長賈蔚表示，目前早療聯合評估已經出現塞車情形，因此成立婦幼衛生所，初期是要強化早療聯評功能，未來將陸續擴充婦女預防醫療（如子宮頸抹片等）及婦女HIV疫苗、嬰幼兒常規疫苗施打等服務。

賈蔚也提到，桃園雖然有9家醫院具備聯合評估資格，但個案狀況都不一樣，有的單純只是語言發展遲緩，也有複雜個案須做物理、職能、甚至心理等各方評估，由於人力有限，目前聯評排隊塞車情況嚴重，平均要等上1到4個月時間，多少會影響治療的黃金期。

賈蔚表示，婦幼衛生所雖然半年前就開始籌劃，但從事早療專業醫師稀少，至今仍找不到人，初期可能請桃園9家聯評機構醫師支援。另外，施打疫苗可能跟一般衛生所服務性質重疊，還要評估，而聽力測試等相關精密儀器，未來也將視需求評估採購與否。

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