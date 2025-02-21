自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

桃市府耗資2100萬元建置婦幼衛生所 提供早療聯評

2025/02/21 21:26

桃園市政府耗資2100萬元建置婦幼衛生所，位於八德區北區青年活動中心桃寶館。（記者謝武雄攝）

桃園市政府耗資2100萬元建置婦幼衛生所，位於八德區北區青年活動中心桃寶館。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕6歲以前兒童若有發展遲緩現象，必須由專業人員進行聯合評估是否需要醫療資源介入，但早療資源稀缺，單單桃園就有181名個案等待聯合評估，為舒緩塞車情況，桃園市政府耗資2100萬元成立婦幼衛生所，選定八德區北區青年活動中心桃寶館3樓，目前各項軟、硬體已大致完成，屆時將提供兒童發展篩檢評估門診服務，舒緩聯評待排情形。

桃市婦幼局表示，兒童在六歲以前為全面性發展期，如果孩子的發展相比同齡孩子有所不同時，可以進行「學齡前兒童發展檢核表」進行篩檢，進一步可透過早期療育醫療機構安排醫師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、臨床心理師、社工師等人員運用專業工具進行評估，準確瞭解兒童發展狀況。

桃市衛生局長賈蔚表示，目前早療聯合評估已經出現塞車情形，因此成立婦幼衛生所，初期是要強化早療聯評功能，未來將陸續擴充婦女預防醫療（如子宮頸抹片等）及婦女HIV疫苗、嬰幼兒常規疫苗施打等服務。

賈蔚也提到，桃園雖然有9家醫院具備聯合評估資格，但個案狀況都不一樣，有的單純只是語言發展遲緩，也有複雜個案須做物理、職能、甚至心理等各方評估，由於人力有限，目前聯評排隊塞車情況嚴重，平均要等上1到4個月時間，多少會影響治療的黃金期。

賈蔚表示，婦幼衛生所雖然半年前就開始籌劃，但從事早療專業醫師稀少，至今仍找不到人，初期可能請桃園9家聯評機構醫師支援。另外，施打疫苗可能跟一般衛生所服務性質重疊，還要評估，而聽力測試等相關精密儀器，未來也將視需求評估採購與否。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中