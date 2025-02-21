自閉症治療露曙光！長庚最新研究 顯著提升社交認知功能

林口長庚醫院精神部兒童心智科醫師倪信章示範治療過程。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕林口長庚醫院今天（21日）發表最新研究，針對自閉症治療有最新療法，使用「Theta叢集性經顱磁刺激術」刺激腦右側前額下迴，每週2次、連續8週，證實可顯著提升自閉者社交認知功能，且治療效果可維持4週。

林口長庚兒童心智科醫師倪信章團隊主持這項研究，他指出，自閉者在成長過程中可能面臨多方面的挑戰，包括人際關係、情緒調控、課業學習和生活自理等，需要家庭、學校以及整個社會的充分理解與支持。

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應用3D技術定位右側前額下迴（圖中橘色的指示記號）。（長庚醫院提供）

目前自閉者的協助方式以行為治療為主，但效果有限，且個別差異大。至於藥物治療，雖然可以緩解自閉者的焦慮情緒或者改善專注力，但無法改善自閉者的核心困難，包括社交溝通、固執行為，自閉症的生物性治療方式仍需突破性的發展。

倪信彰表示，研究團隊持續關注於自閉症生物性治療方式的探索，在國家科學及技術委員會、國家衛生研究院以及長庚醫院的支持下，開展「Theta叢集性經顱磁刺激術」在自閉症的應用研究，重點探索的腦區包括背外側前額葉、後顳上溝及右側前額下迴。

應用3D技術定位右側前額下迴（圖中橘色的指示記號）。（長庚醫院提供）

由於背外側前額葉腦區跟執行功能、情緒調節以及固執行為相關；後顳上溝及右側前額下迴跟心智理論（將心比心的能力）相關，因此三個腦區被認為在自閉症的生物性治療中具有發展的潛力。研究團隊「使用Theta叢集性經顱磁刺激術」對於右側前額上迴的刺激，在自閉症治療方面有重大的突破。

倪信章醫師表示，重複性經顱磁刺激術利用物理學中電場與磁場相互作用原理，以非侵入性的方式影響大腦功能，已被廣泛地應用於多種神經科與精神疾患的治療中，並在多個國家取得鬱症的治療許可。

長庚醫院這項研究針對Theta叢集性經顱磁刺激術刺激右側前額下迴在自閉症的隨機雙盲臨床試驗，研究共招募60位8歲到30歲的自閉者，將他們隨機且平均分配到治療組與對照刺激組，研究結果發現，在不需要麻醉的狀況下，每週2次，每次5分鐘內，連續8週刺激腦右側前額下迴，治療組比對照組顯著提升自閉症的社交認知功能，且治療效果可維持4週。

應用3D技術定位右側前額下迴（圖中橘色的指示記號）。（長庚醫院提供）

此外，這項治療模式對於改善自閉者的固執行為、情緒調節和適應功能也有治療潛力，治療組雖明顯優於對照組，但未達統計顯著效益。治療方式安全可行，並未出現重大副作用。研究成果已發表於2024年9月國際期刊《Psychological Medicine》。

倪信章醫師強調，由於自閉者的臨床表現差異顯著，因此單一腦區的成功無法適用於所有自閉者。他也提到，受試後的小朋友有明顯改善，例如喝了一口熱飲料後，媽媽接著拿去喝，小朋友還會提醒「小心燙喔」，讓媽媽非常驚喜，因為那是治療前根本不可能出現的狀況。

病患接受Theta叢集性經顱磁刺激術刺激右側前額下迴。示意圖，非當事人。（長庚醫院提供）

病患接受Theta叢集性經顱磁刺激術刺激右側前額下迴。示意圖，非當事人。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院團隊發表自閉症治療研究，用「Theta叢集性經顱磁刺激術」刺激腦右側前額下迴，提升社交能力且時間長。（記者吳亮儀攝）

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