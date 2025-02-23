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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不只新鮮蔬果！ 營養師點名「6食材」抗發炎

2025/02/23 08:34

營養師表示，深綠色蔬菜、茄子等新鮮蔬果，皆含有豐富的植化素，有助於抗發炎護健康；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，深綠色蔬菜、茄子等新鮮蔬果，皆含有豐富的植化素，有助於抗發炎護健康；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人久坐又外食，再加上壓力大，身體易出現慢性發炎問題，營養師彭逸珊指出，可透過食用天然的抗發炎食物，助延老，預防疾病。例如：新鮮蔬果、辛香料、魚油、茶飲及全穀類中所含之物質，皆具抗發炎效果，助代謝，護健康。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文說明，毒素有分內源性（身體的代謝廢物）和外源性（外面來的），主要代謝器官為肝、腎臟，在排出前可能造成氧化壓力、發炎反應等，因此可靠植化素、omega-3脂肪酸幫忙，並補充幫助肝臟代謝的十字花科蔬菜、B群、薑黃素等成分，讓壞東西盡速代謝。

魚油：含Omega-3脂肪酸，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚及亞麻仁油等，建議每週吃2-3次。

●辛香料：如大蒜、洋蔥、薑、青蔥、辣椒等辛香料，含有珍貴植化素，可提升身體免疫力。

●十字花科蔬菜：花椰菜、高麗菜、青江菜、羽衣甘藍等，含有特殊的硫化物，可幫助抗氧化、抗發炎，甚至幫助肝臟解毒。

營養師舉例，高麗菜、青江菜、羽衣甘藍等十字花科蔬菜，含有特殊的硫化物，可幫助抗氧化、抗發炎，甚至幫助肝臟解毒；示意圖。（資料照）

營養師舉例，高麗菜、青江菜、羽衣甘藍等十字花科蔬菜，含有特殊的硫化物，可幫助抗氧化、抗發炎，甚至幫助肝臟解毒；示意圖。（資料照）

新鮮蔬果：舉凡番茄、紅蘿蔔、藍莓、深綠色蔬菜、茄子等新鮮蔬果，皆含有豐富的植化素，不同顏色，營養不同。

茶飲：綠茶、烏龍茶或鐵觀音等茶葉中，含有兒茶素群，可幫助抗發炎，也具有抗氧化功能。

全穀類：建議替換成未精緻穀類，如紫米、糙米、帶皮地瓜或南瓜等，就能獲得更多營養。

營養素無法消除塑膠微粒 減少接觸是上策

不過，塑膠微粒就沒這麼簡單了！彭逸珊引述2025年1項發表在《自然醫學》（Nature Medicine）文獻指出，奈米塑膠不只存在環境中，可能已深入我們的腎臟、肝臟，甚至大腦。看不見卻又無所不在，甚至不知道是否有排出體外，尤其以上所列之營養素，雖可抗發炎、抗氧化，卻對塑膠無能為力，並無法正負抵消，因此建議減少接觸、製造塑膠垃圾（包含紙碗、紙杯等），護健康。

研究證實，塑膠微粒恐深入腎、肝臟，甚至大腦，不利於身體健康，且無法透過代謝排出，因此營養師建議，最好減少接觸；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究證實，塑膠微粒恐深入腎、肝臟，甚至大腦，不利於身體健康，且無法透過代謝排出，因此營養師建議，最好減少接觸；圖為情境照。（圖取自freepik）

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