把握6個月黃金復健期 中醫助腦中風後復原

中醫師公會全聯會指出，腦中風患者若能適時搭配中醫進行治療，有助於減少併發症與死亡風險，並降低復發機會。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣每年的腦中風初次發生數約3萬人，患者在治療後仍可能出現肢體無力、語言障礙等影響日常生活的後遺症。中醫師公會全聯會指出，患者在發病後6個月內的黃金復健期，若能適時搭配中醫進行治療，有助於減少併發症與死亡風險，並降低復發機會，對年輕患者療效尤其顯著。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆指出，腦中風是國內常見的急重症之一，因腦血管阻塞或破裂出血，將造成腦細胞因缺血缺氧而受損，並影響正常生理功能，患者在治療後仍可能出現肢體無力、偏癱、語言障礙、大小便失禁、記憶力減退、認知功能衰退等後遺症。

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詹永兆說，中風發病後6個月內是黃金復健期，在此階段患者恢復速度最快，且越早開始復健，效果越佳。除了西醫的復健規劃外，適時搭配中醫療法，如針灸、中藥等，有助於改善中風後遺症，目前健保署也推行「西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫」，讓中風患者在住院期間即可接受中醫照護。

此外，詹永兆表示，目前中醫居家醫療個案以中風個案最多，目前國內外也已有多篇實證指出，中風患者在接受中醫輔助治療後，有助於減少患者3至6個月內出現尿路感染、肺炎、癲癇、消化道風險等併發症以及死亡風險，針灸搭忒西醫還能有效減少復發，對年輕患者療效更加顯著。

恩主公醫院中醫部主任張晉賢進一步指出，針灸主要用於應對中風患者口眼歪斜、吞嚥困難、肢體拘孿，中藥則主力於用於活血化瘀、促進腦部循環，治療做法包括腦中風6個月內的住院期間的會診、一般門診治療、腦中風2年內的特定疾病門診加強照護等。

北市聯醫林森中醫昆明院區院長洪裕強則提醒，腦中風與高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸、家族史等8大危險因子有關，若要預防腦中風，需從生活習慣改變起，如美洲至少150分鐘的中等強度運動、減緩壓力、適當休息、保持行緒平穩，並定期健康檢查。

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