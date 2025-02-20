壯年男上腹悶痛、體重減、食慾差 竟是胰臟癌併發症！

王家豪醫師表示，達文西機器手臂手術系統提供病人更精準、創傷更小的治療選擇。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕44歲王先生因上腹悶痛持續2個月，伴隨體重減輕及食慾不佳，就醫診斷為胰臟癌併腹腔動脈幹侵犯，肝總動脈及脾動脈已被癌細胞侵犯，在化療半年後，腫瘤體積縮小且癌症指數下降至正常範圍，再接受達文西機器手臂切除腹腔動脈幹、次全胰臟、脾臟，及人工血管重建動脈幹至肝總動脈，至今已有2年無復發。

另一位64歲黃先生因漸進性黃疸持續1個月，伴隨腹部悶痛及食慾不佳，就醫後診斷為肝門膽管癌第3期，幸未發現遠處轉移，經接受達文西機器手臂進行擴大型左側肝切除、膽管切除、淋巴結廓清及肝內膽管重建手術，成功完成腫瘤切除及4條肝內膽管的重建，後續化療治療後，至今3年無復發，持續於門診定期追蹤。

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奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪指出，傳統開放性手術往往需大範圍切開腹腔，導致術後恢復時間較長，併發症風險較高。達文西機器手臂手術系統能提供高解析度3D立體影像，以及多關節機械手臂，可精準地完成組織剝離、血管縫合及器官重建等複雜手術，有效減少術中出血量，降低術後感染風險，並縮短住院時間，讓病人更快恢復正常生活。

王家豪表示，肝膽胰癌好發年齡層為5、60歲，肝膽胰的腫瘤發生一般與抽菸、酗酒等不良習慣有關，與病毒性的B肝、C肝也有一定的關係，如果有黃疸症狀、茶色尿、灰白便，就應趕快就醫；若有非典型症狀如體重減輕、腹部悶痛、食慾不佳維持一段時間，也應就醫檢查，確定原因，以及早治療。達文西機器手臂手術的病人部分負擔費用約為20至30萬元。

64歲黃男因漸進性黃疸持續1個月，伴隨腹部悶痛及食慾不佳，就醫後診斷為肝門膽管癌第3期。（記者劉婉君攝）

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