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健康網》喝很多水還是渴？ 中醫點名「4體質」給解方

2025/02/20 16:37

中醫師表示，喝不少水仍感到口渴，並不單純是水喝不夠，而有可能是「津液虧虛」，與個人體質有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

中醫師表示，喝不少水仍感到口渴，並不單純是水喝不夠，而有可能是「津液虧虛」，與個人體質有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明喝了不少水，卻依然覺得口渴的狀況，甚至伴隨皮膚乾燥、嘴巴發乾、頻尿、腰痠等問題？中醫師余雅雯表示，喝不少水仍感到口渴，並不單純是水喝不夠，而是可能「津液虧虛」，也就是身體水分不足或無法有效運用水分的表現，與個人體質有關，如肺燥型、腸燥型、胃熱型及腎陰不足型等體質，皆可能影響，因此給予對應的表現與調理方式，助改善。

肺燥型 乾咳、皮膚乾

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文提及，肺燥體質多與外界環境乾燥、飲食不當、作息不規律有關，因此容易口乾舌燥，甚至嘴唇容易乾裂；乾咳無痰，特別是在換季或進出冷氣房時咳嗽更明顯；皮膚乾燥、粗糙、容易長細紋，甚至有脫屑現象；流鼻血或鼻腔乾燥，特別是秋冬季節更嚴重；甚至是身體調節體溫能力較差，高溫環境中容易大量出汗。

余雅雯進一步解釋，現代人長時間處於冷氣房中，或熬夜、飲食辛辣刺激，都可能導致肺津液不足，使身體無法保持濕潤狀態。因此建議多攝取滋潤肺部食物，如白木耳、銀耳、百合、蜂蜜、秋葵、蓮藕等，以補充肺部津液，改善乾燥問題；同時，也應減少辛辣、油炸、燥熱等刺激性食物，並可使用加濕器，避免長時間處於乾燥環境，如冷氣房或暖氣房中。

中醫師提到，腸道缺水通常與飲食有關，同時，因肺與大腸相表裡，若肺燥也可能影響大腸功能，導致腸燥型便秘；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

中醫師提到，腸道缺水通常與飲食有關，同時，因肺與大腸相表裡，若肺燥也可能影響大腸功能，導致腸燥型便秘；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

腸燥型 腸道缺水、便秘明顯

何謂腸燥型體質？余雅雯提到，腸道缺水通常與飲食有關，同時，因肺與大腸相表裡，若肺燥也可能影響大腸功能，導致腸燥型便秘。舉例來說，這類體質者在排便時，多需要用力，容易排便乾硬，甚至呈現羊屎狀，且便秘嚴重，數天才排便一次，常伴隨脹氣或腸胃不適，感覺腸道蠕動不順暢的問題。不只如此，其日常飲食偏重油炸、辛辣、燥熱類食物

余雅雯建議，多吃蔬菜、水果、全穀類等，以增加膳食纖維攝取，如黑木耳、秋葵、地瓜、蘋果、奇異果、燕麥等，有助於增加腸道潤滑度，幫助排便；再者，也應攝取亞麻仁油、橄欖油、堅果類等含優質油脂食物，幫助腸道潤滑，使排便更順暢；最後，也應減少久坐，維持規律作息與運動，助腸胃蠕動。

胃熱型 口渴最嚴重且胃火旺盛

余雅雯說，胃火過旺會導致胃津液不足，使人感覺極度口渴，但喝水卻無法真正解渴，這通常與長期飲食習慣有關。其口乾舌燥情況最明顯，甚至半夜會渴醒，因此容易口臭，舌苔厚膩，甚至舌頭呈現紅色，常覺得胃部灼熱、脹氣、消化不良飲食習慣偏重口味，特別愛吃辣、炸物、燒烤，每每口渴時想喝冷飲，覺得熱水無法解渴。

該體質者如何改善？余雅雯建議，多吃清熱潤燥食物，像是蓮藕、苦瓜、綠豆、蘆筍、山藥等可幫助降胃火，緩解口渴問題；少吃燥熱食物，避免燒烤、油炸、辛辣等刺激性食物；也應避免過量飲冷飲，以免影響消化功能，反而加重不適。

中醫師說，胃火過旺會導致胃津液不足，使人感覺極度口渴，但喝水卻無法真正解渴，容易出現口臭問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

中醫師說，胃火過旺會導致胃津液不足，使人感覺極度口渴，但喝水卻無法真正解渴，容易出現口臭問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

腎陰不足型 身體無法鎖住水分

余雅雯表示，由於腎主水液，負責調節人體的水分代謝。當腎陰不足時，身體無法有效鎖住水分，導致水分流失過快，因此容易出現頻尿但尿量不多，且睡眠品質差，容易失眠、多夢，平時常感到腰痠背痛，身體疲勞無力、口乾舌燥，並可能伴隨手腳心發熱，晚上特別容易燥熱的情形。這種體質常見於熬夜、壓力大、長期疲勞的人。

針對這類體質改善方式，余雅雯建議，可多吃山藥、枸杞、黑芝麻、銀耳、芝麻糊等，幫助腎臟調節水分，以補養腎陰；並避免咖啡、茶、酒等利尿食物，以免加重腎陰不足，導致頻尿情況更嚴重。另外，平時也應調整作息，減少熬夜與壓力，避免過度疲勞。

余雅雯補充，補水不只是喝水，還要「會補水」！根據體質選擇合適的食物，幫助身體有效利用水分，避免過量攝取辛辣、燥熱食物，以免加重缺水症狀，並調整作息，減少熬夜與壓力，幫助身體恢復水分平衡。若有長期口渴或有缺水相關症狀者，可諮詢專業中醫師，根據個人體質找到最適合的治療方式。

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