自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「青花菜炒蒜頭」護心！營養師建議多吃這2類蔬菜

2025/02/20 17:10

青花菜料理簡易，又能提供多種營養素。（圖取自freepik）

青花菜料理簡易，又能提供多種營養素。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青花菜是可幫助心臟健康的蔬菜之一。老辜營養師分享一篇研究，建議年長者可吃點青花菜炒蒜頭，當個「好心人」。研究指出，長期吃十字花科與蔥科蔬菜，對心臟健康與相關疾病預防效果相當優秀。

老辜營養師在粉專「老辜營養與科學」分享，「年紀大了，如果想特別保養心臟的話，不如常來一盤青花菜炒蒜頭吧！」並且談到一篇追蹤了長達15年的澳洲研究，藉由1,500位70歲女性長輩進行飲食分析，發現「只要每天多吃十字花科蔬菜，以及蔥科蔬菜，就能當好心人。」研究指出，長期多吃這兩類蔬菜，對心臟健康與相關疾病預防特別好，尤其是動脈粥狀硬化血管疾病（ASVD）的發生。

這兩類蔬菜對心臟保護的可能原因是什麼？老辜營養師表示，研究提到這兩類蔬菜藉由鉀、鎂、有機硫化合物等，對心臟帶來健康與保護。來自十字花科蔬菜的「異硫氰酸酯」，具有抗氧化與抗發炎作用，同時減少「前發炎性細胞激素」（TNF-α、IL-1β與IL-6）的含量，最終對動脈粥狀硬化的疾病進展，達到預防效果。

至於來自蔥科蔬菜的有機硫化合物，能預防如自由基的生成、血管的發炎，以及抑制血小板的凝集，還有增加一氧化氮的生物合成。當中，尤其來自蒜頭的蒜素，經由一系列反應後，會形成能保護心臟的硫化物，此結果在多篇研究皆被證實。

老辜營養師建議可多吃十字花科蔬菜，例如高麗菜、抱子甘藍、花椰菜和青花菜。（圖取自freepik）

老辜營養師建議可多吃十字花科蔬菜，例如高麗菜、抱子甘藍、花椰菜和青花菜。（圖取自freepik）

老辜營養師建議生活中可多吃這些蔬菜。

●十字花科蔬菜：高麗菜、抱子甘藍、花椰菜和青花菜等。

●蔥科蔬菜：洋蔥、韭菜和蒜頭等。

同時老辜營養師說明，這份澳洲研究發現，若每天增加一份為75公克的蔬菜量，就與降低20%的動脈粥狀硬化血管疾病相關死亡風險有相關性。每天吃三份蔬菜量，心臟保護效果就很不錯！

至於特定蔬菜的個別保護力來說，每天只要增加10公克的十字花科蔬菜，就與降低13%的ASVD相關死亡風險有相關性。每天只要增加5公克的蔥科蔬菜，就與降低18%的ASVD相關死亡風險有相關性。

不過特定族群請注意！老辜營養師提醒，若本身有甲狀腺功能異常者（缺碘）、剛完成消化道手術或容易脹氣者、限鉀飲食，例如腎臟疾病等，以及正在服用抗凝血藥物的族群，請斟酌攝取十字花科蔬菜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中