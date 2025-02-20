健康網》「青花菜炒蒜頭」護心！營養師建議多吃這2類蔬菜

青花菜料理簡易，又能提供多種營養素。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青花菜是可幫助心臟健康的蔬菜之一。老辜營養師分享一篇研究，建議年長者可吃點青花菜炒蒜頭，當個「好心人」。研究指出，長期吃十字花科與蔥科蔬菜，對心臟健康與相關疾病預防效果相當優秀。

老辜營養師在粉專「老辜營養與科學」分享，「年紀大了，如果想特別保養心臟的話，不如常來一盤青花菜炒蒜頭吧！」並且談到一篇追蹤了長達15年的澳洲研究，藉由1,500位70歲女性長輩進行飲食分析，發現「只要每天多吃十字花科蔬菜，以及蔥科蔬菜，就能當好心人。」研究指出，長期多吃這兩類蔬菜，對心臟健康與相關疾病預防特別好，尤其是動脈粥狀硬化血管疾病（ASVD）的發生。

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這兩類蔬菜對心臟保護的可能原因是什麼？老辜營養師表示，研究提到這兩類蔬菜藉由鉀、鎂、有機硫化合物等，對心臟帶來健康與保護。來自十字花科蔬菜的「異硫氰酸酯」，具有抗氧化與抗發炎作用，同時減少「前發炎性細胞激素」（TNF-α、IL-1β與IL-6）的含量，最終對動脈粥狀硬化的疾病進展，達到預防效果。

至於來自蔥科蔬菜的有機硫化合物，能預防如自由基的生成、血管的發炎，以及抑制血小板的凝集，還有增加一氧化氮的生物合成。當中，尤其來自蒜頭的蒜素，經由一系列反應後，會形成能保護心臟的硫化物，此結果在多篇研究皆被證實。

老辜營養師建議可多吃十字花科蔬菜，例如高麗菜、抱子甘藍、花椰菜和青花菜。（圖取自freepik）

老辜營養師建議生活中可多吃這些蔬菜。

●十字花科蔬菜：高麗菜、抱子甘藍、花椰菜和青花菜等。

●蔥科蔬菜：洋蔥、韭菜和蒜頭等。

同時老辜營養師說明，這份澳洲研究發現，若每天增加一份為75公克的蔬菜量，就與降低20%的動脈粥狀硬化血管疾病相關死亡風險有相關性。每天吃三份蔬菜量，心臟保護效果就很不錯！

至於特定蔬菜的個別保護力來說，每天只要增加10公克的十字花科蔬菜，就與降低13%的ASVD相關死亡風險有相關性。每天只要增加5公克的蔥科蔬菜，就與降低18%的ASVD相關死亡風險有相關性。

不過特定族群請注意！老辜營養師提醒，若本身有甲狀腺功能異常者（缺碘）、剛完成消化道手術或容易脹氣者、限鉀飲食，例如腎臟疾病等，以及正在服用抗凝血藥物的族群，請斟酌攝取十字花科蔬菜。

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