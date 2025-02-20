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健康 > 名人健康事

健康網》有免疫疾病不用當兵？ 醫揭「免役金牌」這樣拿

2025/02/20 09:30

33歲藝人王大陸傳出砸百萬逃兵，經新北地檢署檢察官複訊後，諭令15萬交保。（資料照）

33歲藝人王大陸傳出砸百萬逃兵，經新北地檢署檢察官複訊後，諭令15萬交保。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕33歲藝人王大陸傳出砸百萬，透過仲介集團假造心臟病歷，藉此逃避兵役，消息一出，藝人「閃兵」話題引發熱議，其中不乏因免疫疾病免役的個案；對此，醫師指出，不是抽血驗出某種抗體或基因就可以免役，檢驗結果只是參考，還需要與臨床症狀綜合來評估，最終結果還是需要由專科醫師來診斷。

林口長庚風濕過敏免疫科在臉書發文指出，免疫與免役法律有規定，凡到達一定年齡之男性，依法都需要接受徵兵，若是不接受徵兵者視為逃兵，會需要負起刑事責任。但在某些條件下可以免服兵役，其中，需終生治療之全身性免疫疾病，也符合免服兵役之條件。

不少人會質疑：「明明可以在台上又唱又跳，平時生活也常常在運動、健身，但為什麼不能當兵。」醫師指出，事實上免疫疾病者在疾病發作時，做任何事情都會較一般人辛苦；而醫師也多會建議在身體可以負荷的範圍內盡量運動，來維持肌肉骨骼該有的活動力。

醫師表示，很多人為了免役問題來門診抽血檢驗，希望可以獲得免役金牌，但不是抽血驗出某種抗體或基因就可以免役；檢驗結果只是輔助參考的一個依據，無法直接斷定是否確診，還需要與臨床症狀綜合來評估，最終結果還是需要由專科醫師來診斷。

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