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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

2月嬰指頭纏髮深陷入肉腫成手腸 兒醫：嚴重恐截肢！

2025/02/19 17:28

小男嬰右手指被頭髮纏住，拇指嚴重充血腫脹。（記者蔡淑媛翻攝）

小男嬰右手指被頭髮纏住，拇指嚴重充血腫脹。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名2個月大男嬰右手指被頭髮纏住，拇指嚴重充血腫脹，頭髮已經陷入手指，哭鬧不停，小兒科醫師施勝桓指出這是「頭髮止血帶症候群」，趕緊以止血鉗、線剪剪除，解除纏指危機，手指也逐漸灰復血流，提醒家長，小嬰兒抓握探索，可能在父母抱著時著抓頭髮，纏繞指頭，如果太晚發現，嚴重時可能發黑壞死。

施勝桓指出，「頭髮止血帶症候群」，又稱「後天緊縮環症候群」，大多發生在新生兒或1歲以下的小嬰兒，手或腳指頭纏繞頭髮或鬆脫的線，因孩子太小無法自行解脫，隨著指頭蠕動而收緊，造成血液不流通，指頭充血腫脹，時間一久，甚至可能造成缺血發黑壞死，嚴重者要截肢。

施勝桓說，小男嬰被媽媽和阿嬤帶來診所，右手食指被頭髮纏緊而哭鬧不休，細髮已經深陷到肉裡，食指已經腫脹充血，媽媽說男嬰在家裡突然大哭，手指緊握不斷晃動，最後發現手指被細髮纏住，無法解開，趕到小兒科診所求助。

施勝桓說，男嬰手指血流被細髮阻擋充血，幸好時間不長，指頭沒發白、還未缺血，他戴上放大鏡頭燈，手持止血鉗、線剪先將陷入肉裡的細髮找出縫隙，再剪除細髮，解除纏指危機，男嬰馬上不哭，指頭也恢復血流。

施勝桓提醒，小嬰兒正值探索期，手指抓握探索，可能在父母抱著時著抓頭髮，造成頭髮繞指纏緊，或是纏住線頭，有時會因穿襪子或手套保暖未及時發現，提醒孩子睡覺地方是否有頭髮，也要檢查手腳套或腳套是否有脫線，避免指頭被纏繞。

小男嬰右手指被頭髮纏住，拇指嚴重充血腫脹，頭髮已經陷入手指。（記者蔡淑媛翻攝）

小男嬰右手指被頭髮纏住，拇指嚴重充血腫脹，頭髮已經陷入手指。（記者蔡淑媛翻攝）

小男嬰右手指被頭髮纏住，拇指嚴重充血腫脹，頭髮已經陷入手指。（記者蔡淑媛翻攝）

小男嬰右手指被頭髮纏住，拇指嚴重充血腫脹，頭髮已經陷入手指。（記者蔡淑媛翻攝）

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