健康網》春暖花開卻無精打采？ 6招緩解春季憂鬱

心理師提醒，春天也會出現季節性憂鬱，可以透過飲食、運動、日曬等方法來改善；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物復甦的季節，雖然春暖花開，但是很多人反而更覺得無精打采或焦慮，台北同伴心理諮商所所長余佳容分享6方法，包括：適量日曬、補充營養、運動、參與社交、利用香氛、充足睡眠等，有助緩解季節性憂鬱。

增加日照時間

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文指出，陽光是天然的抗憂鬱藥，適量的日曬能夠增加體內的血清素，改善心情並減少焦慮感。

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建議每天至少讓自己暴露在自然光下20-30分鐘，例如晨間散步、陽台曬太陽或戶外瑜伽，都能有效幫助穩定情緒。早晨10點前的陽光最溫和，適合曬太陽補充能量。如果因天氣或工作無法外出，可以嘗試使用光照療法燈模擬日照，幫助調節生理時鐘。

心理師表示，陽光是天然的抗憂鬱藥，適量的日曬能夠增加體內的血清素，改善心情並減少焦慮感；圖為情境照。（圖取自photoAC）

均衡飲食 補充快樂營養素

余佳容說，飲食與情緒密切相關，適當補充維生素D、Omega-3、色胺酸等營養素，有助於穩定情緒，預防春季憂鬱。像是鮭魚、鯖魚這類深海魚、還有亞麻籽跟核桃，都含有Omega-3脂肪酸。另外像是雞蛋的蛋黃、牛奶、菇類，都含有維生素D。香蕉、黑巧克力、堅果等則含有色胺酸，可以幫助合成血清素。

運動提升幸福感

運動能促進大腦釋放多巴胺與腦內啡，這些化學物質能帶來愉悅感，降低壓力與焦慮。余佳容建議選擇自己喜歡的運動，例如瑜伽、慢跑、跳舞、騎單車或健身，每週進行3-5次，每次30分鐘，就能明顯感受到心情的改善。

心理師表示，運動能促進大腦釋放多巴胺與腦內啡，這些化學物質能帶來愉悅感，降低壓力與焦慮；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

嗅覺療法

余佳容表示，嗅覺與情緒密切相關，使用香氛精油或擴香可以讓你更放鬆、提升幸福感。建議選擇像是薰衣草、佛手柑或玫瑰這類有助穩定情緒的精油，在家中擴香，或搭配熱水泡腳、按摩，能夠迅速帶來療癒效果。

保持社交連結

此外，長時間獨處容易讓人陷入消極思維，與親友聊天、參與社交活動，都能有效改善憂鬱情緒。就算只是線上聚會，或是簡單的電話問候，都能讓人感受到溫暖與支持。​

保持充足睡眠

余佳容提醒，睡眠品質也會影響情緒，春天日照時間變長，可能影響生理時鐘，可能導致失眠，也可能導致睡眠不足。想要改善春天憂鬱，一定要確保每天至少睡滿7-9小時。

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