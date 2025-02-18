健康網》16歲少女手掌起水泡以為汗疱疹 一驗二期梅毒

16歲少女皮膚出現奇怪的小水泡，原以為是皮膚疾病，但經2-3個月治療都沒有改善，抽血檢查才知道是二期梅毒；；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕16歲的小琳（化名）最近2-3個月，手掌、手指出現奇怪的小水泡，還有時候會發癢、紅腫，她以為只是汗疱疹或蕁麻疹，但在診所反覆治療都沒有好，直到手腳出現紅疹，手掌、腳底開始脫皮，手臂也莫名出現許多瘀青，才到醫院。輔仁大學附設醫院兒童急診科主任王聖儒檢查後覺得症狀不單純，抽血結果證實並非皮膚疾病，而是二期梅毒。

王聖儒在臉書專頁「守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒」發文說明，梅毒是由梅毒螺旋體 （Treponema pallidum）引起的性傳染病，若未治療，會分成4個階段：

請繼續往下閱讀...

●一期梅毒：感染後約3週，生殖器或口腔出現無痛性潰瘍（硬下疳），但常常被忽略。

●二期梅毒：數週至數個月後，全身可能出現紅疹，特別是手掌、腳底的 「銅幣疹」，伴隨脫皮、扁平濕疣、淋巴腫大，甚至有發燒、肌肉痠痛、掉髮等症狀。

●潛伏期梅毒：表面症狀消失，但病菌仍潛伏體內，可能持續數年。

●三期梅毒：數年後可能侵犯心血管、神經系統，甚至導致失明、癱瘓或失智。

王聖儒表示，小琳的症狀符合典型的二期梅毒，但因為她誤以為是普通皮膚病，延誤就醫。幸好梅毒在早期透過盤尼西林治療效果極佳，只要按時治療，大部分患者都能完全康復。

王聖儒提醒青少年與年輕族群，使用保險套的安全性行為是最基本的防護措施；有性行為的青少年，應定期檢查性病（如梅毒、HIV、淋病、披衣菌感染等）；若出現生殖器潰瘍、手腳紅疹、異常掉髮、皮膚脫屑，請盡早至醫院皮膚科或感染科檢查，不要自行亂擦藥。梅毒不只透過性行為傳播，口交、親密接觸也可能感染。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法