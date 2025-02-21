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健康網》梳理肝氣迎好春！中醫：可拍打「胳肢窩」按2穴

2025/02/21 10:15

中醫師說，春季可以按摩太衝穴、風池穴，或是拍打腋下，來梳理肝膽之氣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師說，春季可以按摩太衝穴、風池穴，或是拍打腋下，來梳理肝膽之氣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是新生的季節，天氣尚有寒意，但萬物即將從冬季甦醒，發展的力道非常強盛！中醫師邵禹豪於臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，這季節要注意梳理肝氣，做柔和的運動，來幫助肝氣的流暢，減少壓力，還要穿好衣物防風御寒。此外，也可以按摩太衝穴、風池穴，或是拍打腋下，來梳理肝膽之氣。

清肝利膽

邵禹豪指出，依據黃帝內經，此時的睡眠應「晚睡早起」，天黑後睡覺，早一點起床。起床後在戶外輕鬆地散散步，曬曬春日的暖陽，感受這個季節生機盎然，讓體內的肝氣也能夠正常地升發。

中醫師說，在戶外輕鬆地散散步，曬曬春日的暖陽，感受這個季節生機盎然，讓體內的肝氣也能夠正常地升發；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師說，在戶外輕鬆地散散步，曬曬春日的暖陽，感受這個季節生機盎然，讓體內的肝氣也能夠正常地升發；圖為情境照。（圖取自photoAC）

春季養生方法

●梳理肝氣：可以柔和的運動，如瑜伽、散步、八段錦等，來幫助肝氣的流暢，減少壓力，讓自己的情緒也隨之平和。

●防風御寒：春天的氣候依然起伏不定，因此仍需穿戴防風衣物，避免風邪入侵。

邵禹豪說，除此之外，也可以多按摩位於，腳拇指及二指間的「太衝穴」，與位於後腦杓的「風池穴」，以梳理肝膽之氣；或拍打腋下，內經云「肝有邪，其氣流於兩腋」，拍打腋下也具有梳理肝膽的作用。

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