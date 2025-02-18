健康網》雨水節氣春季養生關鍵期 快喝「這」湯健脾祛濕

中醫師指出，雨水節氣可食用健脾祛濕的食物，如紅豆、薏米、山藥。藥膳推薦山藥枸杞排骨湯；示意圖。（資料照，雙溪區公所提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣中的「雨水」今（18）日報到，彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤指出，此時濕氣較重，氣候多變，容易有關節疼痛，感冒頻發、消化不良、疲勞無力等症狀。雨水是春季養生的重要時期，需注重祛濕、防寒、健脾與養陽。調節身體的內外平衡，適應季節變化，為全年健康打下良好基礎。藥膳食補推薦：山藥枸杞排骨湯和茯苓山藥粥。

雨水養生重要節氣

楊婕妤表示，《黃帝內經》曰：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」意指春季是萬物生長的季節，此時應順應自然，注重生發陽氣，保持身心平衡。雨水既是自然生態的轉折點，也是人體養生的重要節氣。

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雨水常見不適症狀

楊婕妤提到，此時容易濕氣滯留體內，常出現以下症狀：

關節疼痛：濕氣滯留體內，容易導致關節僵硬或疼痛。

消化不良：脾胃功能受到濕氣影響，可能引發食欲不振或腹脹。

感冒頻發：氣候多變，容易受寒感冒，出現流鼻涕、咳嗽等症狀。

疲勞無力：濕氣困阻陽氣運行，導致人感到乏力。

中醫師表示，濕氣滯留體內，容易導致關節僵硬或疼痛；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

雨水養生5撇步

至於雨水節氣要如何養生？楊婕妤建議5撇步：

1.飲食調養：可食用健脾祛濕的食物，如紅豆、薏米、山藥。飲食加入適量的生薑、蔥白等驅寒食材。同時避免過多進食生冷食品，以免損傷脾胃。

2.藥膳食補：補腎健脾-山藥枸杞排骨湯、健脾益氣-茯苓山藥粥（見下圖）。

雨水養生藥膳，山藥枸杞排骨湯。（馬光中醫診所提供）

雨水養生藥膳，茯苓山藥粥。（馬光中醫診所提供）

3.穴位按摩

足三里穴：每天按壓5分鐘，可促進脾胃功能，增強免疫力。

三陰交穴：可幫助調節氣血、祛濕健脾。

湧泉穴：泡腳時輕揉湧泉穴，有助於提升陽氣。

4.薑鹽足浴：用薑片與粗鹽加熱煮水後泡腳，水面蓋過上述3個穴位，有助於驅寒祛濕，促進血液循環。

雨水養生按摩穴位。（馬光中醫診所提供）

5.適量運動及生活作息調整

拉伸運動：選擇瑜伽、太極等能放鬆關節與筋骨的運動。

戶外散步：雨水節氣宜選擇空氣清新的時段散步，促進身心舒暢。

保持乾燥：雨水節氣濕氣較重，需注意保持居室通風與乾燥。

注意保暖：氣溫雖回升，但早晚仍寒涼，應注意增減衣物防寒。

調節情緒：保持心情愉悅，提升正氣。

楊婕妤強調，養生不僅是對身體的保護，更是對生活態度的調整。遵循自然的節律，從雨水節氣開始用心呵護自己的健康，既能順應四時變化，也能為迎接春天的生機與活力奠定基礎。透過均衡的養生方法，不僅能夠抵禦節氣帶來的不適，也能讓身體與心靈在新的一年中煥發活力，健康平安。

彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤。（馬光中醫診所提供）

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