健康網》植髮維持一輩子？ 醫：4關鍵決定頭髮「存亡」

醫師表示，植髮的原理是把健康的毛囊移植到禿頭的區域，再給它們一次機會，並非「免死金牌」；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頂上無毛時，有些人會考慮植髮，讓頭頂再次偉大，不過植髮能「永久」嗎？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓表示，植髮的原理是把健康的毛囊移植到禿頭的區域，毛囊移植的效果是永久的，但頭髮的健康可不是「免死金牌」，如果日常生活不注意，熬夜、壓力大、營養不良，頭髮依然可能變得細軟、稀疏。

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，通常取自後枕部的健康毛囊，因不易受雄性荷爾蒙影響，所以存活率高，看起來像能陪你到老，事實並非如此，植髮後的保養才是讓維持頭髮存亡的關鍵。植髮就像重新開了一家理髮店，裝修再漂亮也得定期打掃維護。

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植髮保養要點

●規律作息：熬夜追劇的結果是頭髮掉光，故事還沒看完。

●均衡飲食：頭髮愛的是蛋白質、鋅、鐵。

●適度運動：促進血液循環，頭髮才有養分。

●減壓：壓力是髮際線最大的敵人。

●口服藥物：口服藥物才是保護所有頭髮的最大關鍵。

柯博桓提醒，植髮是一項長期投資，不是短期消費。當你花了錢和心力，請記得好好照顧它，讓它陪你走得更遠、更長。如果對植髮有興趣，記得找專業的醫師諮詢。

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