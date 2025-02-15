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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》代謝症候群自測5大指標 營養師：飲食掌握4原則

2025/02/15 12:36

營養師指出，可透過量血壓等方式，了解自己是否有代謝症候群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

營養師指出，可透過量血壓等方式，了解自己是否有代謝症候群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕代謝症候群並非單一疾病，而是糖尿病、心血管疾病等危險因子的統稱。若未及時改善，罹患慢性病的風險將大幅提高，營養師高敏敏指出，可透過腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油酯及HDL膽固醇5大指標「自測」代謝症候群；若有3項以上超標，應遵循低油、低糖、低鹽、高纖的飲食原則，並避免菸酒；同時也要養成良好運動習慣，能減少慢性病風險。

符合3項或以上 為代謝症候群

高敏敏於臉書「高敏敏 營養師」發文表示，根據世界衛生組織（WHO）資料，慢性病每年導致全球4,100萬人死亡，占全球死亡人數的71%；而代謝症候群患者罹患糖尿病風險增加6倍，高血壓風險增加4倍，高血脂風險增加3倍，心臟病及腦中風風險則各增加2倍。建議民眾應檢視自身飲食與生活習慣，及早調整以降低健康風險。

腰圍超標：男性腰圍≧90cm（35吋）、女性腰圍≧80cm（31吋），腰圍過大代表內臟脂肪堆積，易導致代謝異常。

血壓偏高：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg，或是服用醫師處方高血壓治療藥物。

空腹血糖過高：空腹血糖值≧100mg/dL 或是服用醫師處方治療糖尿病藥物。

三酸甘油酯過高：數值≧150mg/dL或是服用醫師處方降三酸甘油酯藥物、

高密度脂蛋白膽固醇（HDL）過低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL，則代表血脂平衡失調，可能增加心血管疾病風險。

高敏敏表示，代謝症候群可透過飲食與生活習慣的調整來改善，飲食方面，建議遵循低油、低糖、低鹽、高纖的飲食原則，均衡攝取營養；同時應避免吸菸與過量飲酒，會增加心血管疾病與肝臟負擔，影響整體健康。

營養師指出，代謝症候群應避免吸菸與過量飲酒，會增加心血管疾病與肝臟負擔，影響整體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，代謝症候群應避免吸菸與過量飲酒，會增加心血管疾病與肝臟負擔，影響整體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

在生活方式上，定期健康檢查是關鍵，高敏敏提到，透過檢查可及早發現異常指數，進行適當治療。此外，每週安排戶外活動，如散步、爬山或野餐，不僅能接觸大自然，還能有效紓解壓力，提高幸福感；而規律運動則是維持健康的核心，每日運動30分鐘，如步行、瑜伽或跳舞，都有助於促進新陳代謝，改善心肺功能，減少慢性病風險。

高敏敏提醒，若長期無法改善代謝症候群，也可諮詢醫師或臨床心理師，獲得專業建議。從日常生活中調整飲食與作息，才能有效降低代謝症候群風險，守護自身健康。

營養師高敏敏。（圖取自高敏敏臉書）

營養師高敏敏。（圖取自高敏敏臉書）

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