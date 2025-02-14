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感冒咳嗽數週未癒 難躺平睡覺！竟已心臟衰竭

2025/02/14 18:00

近日是流感疫情高峰，有民眾咳到無法平躺睡覺，只能坐著睡，員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，這是典型心衰竭症狀，是嚴重警訊。（員榮醫院提供）

近日是流感疫情高峰，有民眾咳到無法平躺睡覺，只能坐著睡，員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，這是典型心衰竭症狀，是嚴重警訊。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名40歲吳姓婦女因流感造成咳嗽、氣喘，吃藥數週都未痊癒，半夜常常咳到無法平躺睡覺，只能坐著睡。在員榮醫院心臟內科檢查，才發現有嚴重心臟衰竭狀況，治療3個月後，心臟功能也恢復正常。員榮醫療體系心臟內科主任陳裕峰表示，這是典型心衰竭症狀，如果咳到晚上無法平躺睡覺，是嚴重警訊。

吳女表示，數月前突然咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀， 一開始覺得是感冒，於是到常去的診所就醫，前後吃了3週的藥，沒想到咳嗽狀況未能改善，症狀還越來越嚴重，甚至會喘得非常厲害，但最困擾的是，晚上睡覺一躺下，就會一直咳嗽，根本無法入睡，最後只能坐著睡覺

陳裕峰表示，根據吳女描述研判是典型的心衰竭症狀，立即安排心電圖與心臟超音波的檢查，發現患者心臟射出分率只剩29%，其心臟功能很差，容易發生致命性的心律不整等狀況，建議安排住院治療，不過患者因工作因素先給予治療心臟衰竭藥物控制，並定期回診追蹤。

陳裕峰指出，治療藥物包括利尿劑，其適用於糖尿病患者，也可助於控制心臟衰竭，吳女3個月後回診檢查，心臟功能已恢復至 50%以上，幾乎恢復正常，這代表病毒感染造成心肌炎併發心臟衰竭患者，只要透過適當治療，不論是藥物或輔助性治療（如EECP臟反搏治療），都有機會完全恢復心臟功能。

陳裕峰說，日前藝人大S因流感不幸身亡，近年他就治療至少5位3、40歲因流感引發心衰竭的患者，他強調，並非每次感冒都會引發心衰竭，但如果患者剛好免疫力低下，或者壓力、休息不足，病毒便可能趁機侵犯心臟，導致心臟功能受損，其中若有晚上無法平躺，正是心臟衰竭的嚴重警訊，一定要趁早治療。

員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，並非每次感冒都會引發心衰竭，如果患者剛好免疫力低下，或者壓力、休息不足，病毒便可能趁機侵犯心臟，導致心臟功能受損。（員榮醫院提供）

員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，並非每次感冒都會引發心衰竭，如果患者剛好免疫力低下，或者壓力、休息不足，病毒便可能趁機侵犯心臟，導致心臟功能受損。（員榮醫院提供）

吳姓婦女（右）因流感造成咳嗽不斷，進而發生嚴重心臟衰竭狀況，經連續服藥治療3個月後終於痊癒。（員榮醫院提供）

吳姓婦女（右）因流感造成咳嗽不斷，進而發生嚴重心臟衰竭狀況，經連續服藥治療3個月後終於痊癒。（員榮醫院提供）

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