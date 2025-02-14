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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》防花生製品滋生黃麴毒素 食藥署：乾燥陰涼、妥善保存

2025/02/14 20:03

台灣氣候高溫潮溼，若未妥善保存，花生易孳生黴菌，進而可能產生真菌毒素污染；圖為示意圖。（圖取自freepik）

台灣氣候高溫潮溼，若未妥善保存，花生易孳生黴菌，進而可能產生真菌毒素污染；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕花生製品因其特殊香氣，具高營養價值，深受消費者的喜愛。然因台灣氣候高溫潮溼，若未妥善保存，花生易孳生黴菌，進而可能產生真菌毒素污染。

花生製品的主要風險因子

根據研究，花生製品中最主要的真菌毒素污染物質為黃麴毒素或赭麴毒素A，國際癌症研究機構（IARC）已將黃麴毒素B1列為一級致癌物，無耐受量，且無法藉由加工製程去除；赭麴毒素A會影響腎臟功能，可能引發急性腎衰竭以及腎小管壞死等病變。

花生製品加工過程的衛生管理要點

為協助業者加強花生製品管理，食品藥物管理署（下稱食藥署）已發布「花生及其製品製造業者符合食品良好衛生規範準則之指引」供業者依循，凡是製作花生原料（帶殼花生、脫殼之帶膜花生仁、脫膜花生仁／片）或花生製品（如調味花生、花生糖、花生醬、花生粉、花生碎粒等），都可以參考此指引，其管理要點包括：

1.加強原料驗收：乾燥莢果水分含量宜控制在10-12%；花生仁／片水分含量建議控制在8%以下；並以低溫方式貯運。

2.管控貯藏條件：以低溫、乾燥方式貯存為宜，相對溼度宜保持在55-65%之間。

3.成品檢測：應確認符合相關衛生標準及品保條件後，始得出貨，必要時可藉由金屬檢測作為金屬異物偵測之措施。

購買注意事項

民眾購買花生及其製品時，除選擇信譽良好的商家之外，更要特別注意包裝的完整性，購買回家後，應置於密封罐、袋內免於受潮，同時開封後應儘早食用完畢，或存放於冰箱維持低溫，以降低黴菌生長。

食藥署提醒，購買花生回家後，應置於密封罐、袋內免於受潮；圖為示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，購買花生回家後，應置於密封罐、袋內免於受潮；圖為示意圖。（圖取自freepik）

隨著全球食品安全意識的提升，食品業者須持續精進管理機制，落實製程管制，透過乾燥設備，克服臺灣多雨潮溼氣候，掌控花生原料的水分含量，須由產業整體供應鏈全面上下配合，以促進花生產業整體向上提升，保障消費者健康。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1013期

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